Albert Salas, nou director d'IB3, assegura que el model lingüístic de la cadena «no experimentarà canvis»

El periodista Albert Salas ha estat escollit aquest dimarts com a director d'IB3 per una àmplia majoria, encara que sense el suport del PSIB, que ja havia avançat que no votaria a favor.

En el ple del Parlament, Salas ha rebut el suport dels diputats de MÉS per Mallorca i Més per Menorca, que han avançat el seu vot «crític de confiança» durant la jornada parlamentària.

El candidat, presentat pel PP, ha hagut d'esperar a la segona votació, celebrada aquest dimarts en el ple, per ser escollit per una majoria absoluta de 40 vots a favor i 19 en blanc.

El passat 10 d'octubre, la candidatura de Salas va sumar 32 vots a favor i 25 en blanc, encara que en aquell moment es necessitava una majoria de tres quints.

Els representats de les formacions ecosobiranistes han indicat que el vot favorable està motivat pels compromisos que el mateix Salas va adquirir en les reunions que va mantenir amb els grups parlamentaris.

Salas, en declaracions als mitjans minuts després de la seva elecció, ha avançat que la seva línia no serà rupturista respecte a l'anterior direcció i ha expressat la seva confiança en poder presentar en uns dies al seu equip de feina, que ja té confirmat al 90 per cent, segons ha assegurat.

El nou director de l'ens s'ha fixat com a un dels seus primers reptes acabar el procés d'internalització de la plantilla d'informatius, que ell mateix va reclamar en la seva etapa a la secció d'esports.

«Volem que IB3 continuï sent la televisió i la ràdio de referència de les Balears», ha afegit. Salas ha recalcat que el model lingüístic no experimentarà canvis i ha explicat que el seu objectiu és, a partir dels informatius, anar conquistant més quotes de pantalla.