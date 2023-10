Bayona, director transitori d'IB3: «Si IB3 no fos en català no tendria cap raó de ser»

El director general transitori de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Balears, Jordi Bayona, ha raonat aquest dijous en el Parlament que «si IB3 no fos en català no tendria cap raó de ser», ja que «es perdria en una constel·lació brutal de televisions en castellà».

Així s'ha expressat davant una pregunta de la diputada del PSIB, Pilar Costa, durant la Comissió de Control d'IB3. Ha estat una sessió atípica, perquè tot i que era la segona Comissió de Control de la legislatura, era la primera amb Bayona com a director transitori després de la renúncia d'Andreu Manresa.

Respecte al model lingüístic, Bayona ha remarcat que, de 35 canals disponibles a la TDT, només quatre són en català. «Què han de fer les institucions? Retallar aquest 15 per cent? A David li hem de fermar les cames en la seva lluita contra Goliat?», ha dit.

En aquesta línia, Bayona ha assegurat que «d'IB3 s'espera que, mitjançant la seva programació, sigui un altaveu de difusió de la llengua catalana» i també de «les variants de les Illes».

«Crec que no té ni cap ni peus alterar l'statu quo actual que tan bé ens ha anat i que ha existit sense contestació durant 40 anys», ha defensat.

Per altra banda, a una pregunta del portaveu de MÉS, Lluís Apesteguia, Bayona ha informat que les emissions en SD dels canals catalans acaben el 14 de febrer, i a partir de llavors seran en HD. L'empresa encarregada d'oferir diferents opcions per la nova distribució, però la decisió no depèn d'IB3, sinó del Govern. Bayona ha apostat per l'intercanvi d'emissions i col·laboració amb les televisions de Catalunya i el País Valencià.