La Plataforma per la Llengua lamenta que en els darrers vuit anys «no s'ha avançat prou en la reciprocitat audiovisual entre els territoris de parla catalana»

La Plataforma per la Llengua reclama a la televisió pública valenciana, À Punt, que mantengui la programació infantil a la graella de la nova temporada, i que no dediqui recursos a incorporar doblatges en castellà en la tria d'idiomes de les pel·lícules que oferix els divendres a la nit. La corporació públicaha decidit retirar tots els programes i sèries infantils de la graella, i oferir-ne només alguns a través del web i l'aplicació, i també ha anunciat que treballa per a afegir l'opció de veure les pel·lícules en castellà els divendres a la nit. L'entitat es vol reunir amb la direcció de la televisió per recordar la importància que té per al català el contingut infantil i per fer veure que reduir-lo va en contra també d'un text legal estatal: la Llei 13/2022, la Llei general de comunicació audiovisual.

L'ONG del català considera que en el context audiovisual actual, en què l'oferta infantil en castellà és absolutament majoritària, els òrgans públics competents haurien de compensar les poques possibilitats que tenen els xiquets valencianoparlants per a exercir el seu dret a rebre continguts en la llengua pròpia, i oficial, del territori. «La decisió presa per À Punt va justament en la línia contrària i contribueix a fer que els infants i els joves valencians no tinguen referents per a la seua edat en valencià. L'absència d'oci en la seua llengua també dificulta que els més menuts senten com a pròpia la llengua del seu país, i fa que només l'associen als usos acadèmics o formals, i a més això els priva d'entrar en contacte amb els registres informals del valencià», han explicat. A més, l'entitat recorda que si bé la Llei 13/2022, la Llei general de comunicació audiovisual, es va quedar molt curta a l'hora de garantir la normalització del valencià, sí que fixa que les «autoritats competents de les comunitats autònomes amb llengües oficials promouran la presència en els serveis de comunicació audiovisual televisius d'obres produïdes, doblades o subtitulades en les llengües oficials». La reciprocitat entre els mitjans en català, clau per a augmentar l'oferta de continguts infantils i juvenils en la llengua pròpia Amb la voluntat d'incrementar l'oferta de continguts infantils i juvenils en català, la Plataforma per la Llengua reivindica des de fa anys la reciprocitat entre els mitjans de comunicació audiovisuals en llengua catalana als territoris del domini lingüístic. L'entitat remarca que treballa en diversos fronts per a aconseguir la reciprocitat audiovisual i lamenta que en els vuit anys de govern del Botànic «no s'ha avançat prou en la reciprocitat audiovisual entre els territoris de parla catalana».