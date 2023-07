Baaldo representa les Illes Balears a la Televisió de Galícia pel Dia de la Pàtria Gallega

Amb motiu del Dia de la Pàtria Gallega, l'artista calvianer Baaldo va participar en directe al programa especial de la Televisió de Galícia, on varen ser representats alguns territoris de l'Estat mitjançant de diversos espectacles.

Baaldo va ser convidat a interpretar 'Vull ballar amb tu' com una mostra de l’evolució musical de les tradicions amb l’actualitat. El cantant, vestit per la dissenyadora Aina Moroms, va interpretar, d’una banda, 'Rómpelo' a cappella, nova cançó, presentada la setmana passada, i d’altra banda 'Vull ballar amb tu' amb dos dels seus ballarins i amb l’artista malagueny Warmi que participa en la cançó. El públic va respondre amb entusiasme l’animada actuació. Per a Baaldo va ser «un somni fet realitat» actuar al plató de la Televisió de Galícia, que compta amb una gran producció i destaca «la bona rebuda i el gran tracte» per part de tot l’equip.ç

L'actuació es pot veure aquí.

Baaldo, un artista audiovisual

Blau Produccions defineix Baaldo com «un artista audiovisual que té cura tant de la seva música com de la seva imatge i videoclips». El 2019 va fer parlar amb el seu popular 'Vull ballar amb tu' lloant la cultura mallorquina a ritme de reggaeton amb un treballat videoclip i amb la col·laboració de l'artista Warmi. El seu primer àlbum, 'El chico de la doble A', va obtenir el Premi Enderrock de la Música Balear 2020 a Millor Disc de Música Urbana. Baaldo es fa popular i realitza col·laboracions com la cançó de 'La Cuca' al disc Animalari Urbà produït per The Tyets, posa la seva veu a 'Fuego Remix' de Fauces i a 'Veneno' de Nuke Fella. A més, la seva música és usada al TikTok de la marca Pull & Bear i a les botigues d'arreu del món.

Aquest darrer any ha publicat el tema en català 'Magaluf', amb videoclip dirigit per Joan Porcel; un original christmas, 'Fun fun', també amb videoclip i el senzill 'Comic Sans' amb Ale Vaez, una cançó que etiqueten de tonti-pop que mostra la dificultat de l'amor adolescent al col·lectiu LGTB. El 2022 llança el senzill 'Calambre y Escalofrío' amb el qual Baaldo compleix el seu somni de tornar al so pop dels 2000 a l'Estat espanyol i rendeix homenatge a referents com David Bisbal i David Civera.