'Fàbrica de melodies', el nou programa de música jazz amb segell eivissenc a IB3 Televisió

'Fàbrica de melodies' és el nou format televisiu que s’estrena dissabte, 6 de maig, a les 12.40 h, amb el qual IB3 aposta per oferir un programa musical adequat a tots els públics, des dels més melòmans fins als qui estan descobrint el món del jazz. Pere Navarro, trompetista eivissenc, serà el conductor del programa i qui ens presentarà els seus convidats, sempre bandes i músics de les Balears.

En aquest capítol de 'Fàbrica de melodies', Pere Navarro surt a la trobada d'Anna Ferrer, cantant i productora de Menorca que, acompanyada per tres grans intèrprets, donen vida a l'àlbum Krönia. Adrián González (cors i sintetitzadors), Santi Careta (ukelele) i Didac Fernández (Spd i percussió), abracen la bella veu d'Anna, creant una música que, des d'una essència folklòrica, arrelada en els orígens de la cantant, evoluciona amb sons minimalistes però de regust futurista.

Durant el menjar, enfront del Parc Natural de Ses Salines, la banda comparteix reflexions i confidències amb Pere Navarro, i entendrem millor el respecte que aquesta cantant menorquina té per la música tradicional, originària de la seva terra.

Per a acabar, Anna Ferrer cantarà 'Na Cecília', un tema que prové del cançoner popular menorquí, i que amb el so de sintetitzadors en aquesta particular fusió adquireix una nova vida sense perdre la seva essència.