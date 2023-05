IB3 no organitzarà un cara a cara entre Armengol i Prohens

El Consell de Direcció d’IB3 ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, el pla de Cobertura de l’Ens per les eleccions autonòmiques i municipals del proper 28 de maig. El pla estableix la durada dels blocs d’informació electoral que hi haurà als diferents espais informatius d’IB3 Televisió i IB3 Ràdio, en els quals el temps dedicat a cada formació política anirà en funció de la seva representativitat i els resultats obtenguts als passats comicis.

El pla també preveu la celebració d’un debat a nou entre els candidats dels partits amb representació al Parlament. Està previst que se celebri el pròxim 14 de maig després de l’IB3 Notícies Vespre. També s’emetrà de manera simultània a IB3 Ràdio.

A IB3 Ràdio, a més, se celebraran quatre debats insulars entre els diferents candidats als consells. Els dies previstos d’aquests debats són dilluns 15 de maig (Mallorca), dimarts 16 de maig (Menorca), dimecres 17 de maig (Eivissa), dijous 18 de maig (Formentera). A més, també es proposa la celebració d’un debat entre els candidats a l’Ajuntament de Palma que està previst per al divendres 19 de maig. Aquests debats a IB3 Ràdio s’emetran per a totes les illes entre les 11.30 hores i les 13.00 hores, dins el programa ‘Al dia’.

A banda, també s’estableixen les entrevistes als distints candidats que es faran en diferents franges de ràdio i televisió. Les entrevistes als candidats al Parlament a IB3 Televisió s’emetran en prime time després de l’IB3 Notícies Vespre. L’ordre d’emissió de les entrevistes serà de menor a major representació al Parlament entre els dies 16 de maig fins al 26 de maig.

També hi haurà entrevistes als candidats als consells insulars a IB3 Televisió al matí durant tot el període de campanya electoral.

IB3 Ràdio també farà entrevistes als candidats al Parlament dins el programa ‘Al dia’ a partir de les 09.00 hores durant el període de campanya electoral. L’ordre també serà de menor a major representació.

Tant IB3 Ràdio com IB3 Televisió faran un programa especial per a la nit electoral del 28 de maig amb una tertúlia d’anàlisi des del Parlament que enguany commemora el 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia.

Es descarta el cara a cara entre Francina Armengol i Marga Prohens

IB3 no contempla la celebració d'un debat entre les candidates del PSIB i del PP ja que la Junta Electoral Provincial ha resolt que als plans de cobertura s'han d'incloure no només les formacions polítiques majoritàries, sinó també les que tenen una representació parlamentària inferior.

Segons la Junta Electoral, el fet de diferenciar debats amb l'afavoriment de les formacions majoritàries vulnera els principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.

A més, han afegit, cap de les televisions autonòmiques de la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) planteja la celebració d'un cara a cara entre els dos candidats majoritaris.

Cal recordar que sobre aquesta qüestió es va queixar el candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, qui va denunciar la realització d'un cara a cara entre PSIB i PP: «En un sistema parlamentarista és un insult als votants que IB3 plantegi un cara a cara entre les representants de només dues candidatures, que a més -ni sumades- no arriben al 50% dels vots. Si volen bipartidisme, que se'l paguin ells!». Per això, va reclamar que IB3 rectificàs i plantejàs un debat entre totes les forces polítiques que actualment tenen representació en el Parlament.