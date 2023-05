[VÍDEO] 'Arxipèlag blau', la millor estrena de l’any a IB3 Televisió

IB3 Televisió ha estrenat la sèrie documental ‘Arxipèlag blau’, una producció d’IB3 i la Fundació Marilles i en col·laboració amb la productora Miraprim, que mostra en sis episodis imatges espectaculars dels hàbitats i fauna marina de les Illes Balears.

La idea original d’aquesta sèrie neix a IB3, concretament de l’impuls i la iniciativa del productor delegat d’IB3 Carmelo Sirera i el biòleg marí Xisco Riera, i s’ha pogut dur a terme gràcies al suport de la Fundació Marilles, capitanejada per Aniol Esteban, i la producció executiva de Diego Villalonga (Miraprim). «Tot per fer valdre i celebrar la riquesa de la biodiversitat del territori, tant mar endins com a la costa», expliquen.

Aquesta sèrie ha estat possible gràcies a l’esforç i el treball d’un gran equip de professionals, i té com a protagonistes el periodista i meteoròleg d’IB3 —Miquel Salamanca—, que és la veu que narra i presenta aquest treball divulgatiu audiovisual; la biòloga marina Gàdor Muntaner, i compta amb la col·laboració d’altres importants científics de la mar. Són les cares visibles d’un equip molt més gran de professionals –com Agustí Torres, Sergi Escandell, Nando Darder i Miquel Vives o l’arxiu de Fernando Garfella, entre d’altres– que han fet possible que els espectadors puguin gaudir d’unes imatges úniques que formen part del nostre major tresor: la mar Mediterrània.

'Arxipèlag blau' s’emet els dimarts a les 22.15 h a IB3 Televisió.

L'èxit d''Arxipèlag blau'

El passat dimarts, 25 d'abril, es va estrenar la sèrie documental ‘Arxipèlag blau’ amb gran èxit ja que va registrar un 9,5 per cent de quota de pantalla i més de 50.000 espectadors.

En aquest primer capítol ens va presentar els dos ambients més característics de les nostres aigües: els arenals i els alguers, coneguts com el blanc i el negre. S’ha convertit en la millor estrena de l’any de la televisió pública de les Balears i va arribar a ser líder durant la seva emissió.