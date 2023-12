Negre, Maria Hein, Pet Shop Boys, Blondie i Underworld, entre els artistes del Mallorca Live Festival 2024

El Mallorca Live Festival 2024 se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de juny de 2024 a Calvià.

L'organització ha donat a conèixer aquest dimecres les seves primeres confirmacions, amb més de 50 noms liderats per tres bandes internacionals: Pet Shop Boys, Blondie i Underworld que visitaran per primera vegada Mallorca.

DE les 50 primeres confirmacions, només dues són d'expressió en llengua catalana: el conjunt santamarier Negre i la cantant felanitxera, Maria Hein.

Altres grups

Altres artistes que formaran part del cartell del Mallorca Live Festival 2024 són: Aitana, Arde Bogotá, Derby Motoreta’s Ruquet Kachimba, Funzo & Baby Loud, María José Llergo, Nena Polaca, Rodrigo Cuevas, Bum Motion Club, Habla de Mi en Presente, Johnny Garso, Margarita Quebrada, Paula Cendejas, Rocío Saiz, Sandré, Serial Killerz, Sila Lua i Vangoura, Rels B àlies Skinny Flakk, Cabrón, el Cairo, Caspary, Danïo, Guilli Wheel and the Waves, María Hein, Negre, The Ripples i Ultraviolet.