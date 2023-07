El Teatre Principal de Palma acomiada la temporada amb l'espectacle tecno líric 'Loopera'

El Teatre Principal de Palma ha presentat aquest dilluns Loopera, un gran espectacle que fusiona l'òpera amb la música electrònica i amb la qual la històrica sala vol acomiadar la temporada i presentar la 38 Temporada d'Òpera.

Loopera, que es representarà els dies 8 i 9 de juliol, és un espectacle dirigit per Joan Fullana i Joan Vila i que compta amb la interpretació de l'actor Josep Orfila i els solistes lírics Jorge Tello, Maria del Mar Vives, Roger Berenguer i Celia Cuéllar, a més del Cor Juvenil del Teatre Principal.

En paraules del director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, amb Loopera «volem rompre la imatge de l'òpera com a espectacle elitista». Cerdà ha explicat que Loopera va ser l'espectacle amb el qual l'actual equip de direcció va començar la seva tasca, i per això s'ha volgut tancar el cicle amb el mateix muntatge.

Joan Fullana ha definit Loopera com «una festa de la unió entre la música lírica i la música electrònica, entre la música cultura i la més popular, una orgia tecnolírica, una invocació d'Eros i Tànatos, que són les pulsions que mouen les grans òperes, amor i mort».

Per a l'ocasió s'ha fet una disposició diferent la Sala Gran del Teatre Principal, en la qual part del públic seguirà la funció des de les llotges i una altra part ho farà des de l'escenari, on podrà ballar. Mentrestant, a la platea s'habilitarà una gran rampa que l'unirà amb l'escenari i així tot l'espai quedarà disposat per a l'espectacle.

Cerdà també ha avançat la 38 Temporada d'Òpera, que començarà amb Il trittico, de Giacomo Puccini, seguirà amb La forza del destino, de Giuseppe Verdi, i la següent cita serà el ja tradicional Concert de Pasqua. A la primavera arribarà Hänsel und Gretel, d'Engelbert Humperdinck, i la temporada acabarà amb Ròmeo et Juliette, de Charles Gounod.