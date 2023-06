'Postals presents per a una mare absent', una mirada poètica de l'alzheimer al CaixaFòrum de Palma

La productora cultural General d'Espectacles col·labora amb la Fundació Pasqual Maragall, que treballa en l'àmbit de la investigació científica per a la prevenció de l'Alzheimer, creant un emotiu espectacle per parlar de la malaltia.

Des d'una mirada poètica, neta i clara, l'espectacle integra en un sol cos tres elements que li donen forma: la sorra, com a metàfora de la malaltia que apareix, es dilueix, es transforma, s'esborra i només en queden essències, records i emocions. La música, d'un piano en directe, que embolcalla una història emocional capturada en instants precisos i vitals. I, per últim, les paraules, ja escrites, com a missatge del llibre 'Postals presents per a una mare absent' d'Edicions l'Albi (2018).

La música i piano de l'espectacle va a càrrec d'Elisenda Duocastella Pla, els dibuixos amb sorra de Toni Ortiz Jurado i les paraules recitades de Pep Garcia Orri. El 10% dels honoraris rebuts aniran en donació a la Fundació en suport a la recerca en la prevenció de l'Alzheimer.

L'espectacle es podrà veure el dijous 13 de juliol al CaixaForum de Palma, a les 21 hores. Les entrades es poden aconseguir en línia i tenen un preu de 9 euros.