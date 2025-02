‘Perdre’s’, el canvi infinit de l’artista Mònica Fuster

L’art que copsa el canvi, la transformació i el moviment infinit. Mònica Fuster, una de les artistes contemporànies més importants de Mallorca, ha inaugurat aquest passat gener l’exposició ‘Perdre’s’; que gira al voltant de la idea del canvi com un contínuum infinit de la vida. «Buidar-se per omplir-se de nou, destruir per construir i per crear, habitar noves formes d’un mateix, sortir-se del camí transitat per trobar-ne el propi. De forma voluntària: perdre’s», ha assegurat l’artista.

La mostra, que podrà visitar-se fins a finals dels mes de març a la galeria Lluc Fluxà de Palma, de dimecres a divendres horabaixa, pren cos com una gran instal·lació als diferents espais interconnectats i ‘pol·linitzats’ per la matèria de la galeria, considerants com a habitacles multisensorials que al mateix temps es revelen com una hierofania.

Les obres s’expressen a través del dibuix, l’escultura, la fotografia i el vídeo, on el gest corporal hi és molt present en totes elles. Els materials es manifesten en procés de transformació però també de transmutació, com a possibilitats i potencialitats. «Aquest interès continuu pels processos de canvi està inscrit en el meu firmament creatiu i simbòlic», ha assegurat Fuster. «A la mostra hi han col·laborat persones properes i reuneix el treball dels dos darrers anys amb la intenció d’esdevenir un punt de partida, una aproximació al vol», ha afegit.

Entre les obres hi destaquen, ‘Menhir’, una escultura configurada per quatre escales de figueral, mortalla de canyes, cotó i lli, llavors de fenigrec i un bastó de fusta d’origen africà esculpit amb serp; ‘Falcó’; ‘1+1=1’, una tela de Sóller brodada en punt de cadeneta i fil de jute per Joana Maria Riera; ‘Fotografies’, tres fotografies que formen part de l’acció ‘Ensabonar’ del vídeo de creació documental ‘TAPÍS’ i vinculades a la mortalla de ‘Soni Culebras’; ‘Among them, Le trace mnèsique’, una instal·lació amb dibuix mural, plantes silvestres i abeuradors; i el vídeo ‘El traç de la memòria’, que recull el treball de dibuix realitzat durant la segona quinzena de novembre del 2024 a la casa familiar de Joana Maria Riera i Mateu Cotaina al poble de Randa, just abans del seu enderrocament. L’artista també presenta una selecció dels fragments dels dibuixos realitzats als diferents espais de la casa, la majoria d’ells fets amb canyes del Salobrar.

Durant inauguració de la mostra ‘Perdre’s’ va tenir lloc la performance, ‘Aproximació al vol: Soni Culebras’. «Es tracta d’una ritualització sobre la meva pròpia mort, prèvia a la gestació de Soni Culebras la qual es planteja com una exploració sobre ‘el doble’ agafant com punt de partida el que havia de ser el meu primer nom, Sònia, i el cognom de la meva àvia paterna, Culebras. Explorar com aquesta duplicitat que ens habita pot esdevenir una força alliberadora i transformadora, esser una altra i deixar que el que és més ocult es desvetlli, allò que també som, que ens interpel·la i que descobrim», ha explicat Fuster. «Seria impossible canviar, esser una altra, si cada cosa no fos ella mateixa i el seu contrari», ha afegit. Els col·laboradors de la performance foren: Dolors Caballero (confecció de la mortalla), Juan Ramón (falconer), els portadors Izabella Jaigiello, Susana Fernández, Jordi Pallares, Francoiçe Polo, Alba Massanet, Mateu Cotaina, Gertrud Gómez, Biel Servera, Dolores Caballero i Maria de Lluc Fluxà.