Chicuelo i Marco Mezquida arriben a Palma amb ‘Del alma’, la darrera parada d’un viatge sonor inoblidable

La guitarra flamenca de Chicuelo i el piano inconfusible del menorquí Marco Mezquida tornen a unir-se per oferir-nos una experiència musical única. ‘Del alma’, el seu nou treball, és la culminació d’una trilogia que ha fet emocionar públic i crítica. Ara, els amants de la música de Mallorca tenen l’oportunitat de viure’l en directe, el pròxim 22 de febrer, a l’Auditori del Conservatori de Palma. Una cita imprescindible per als qui estimen la música sense etiquetes ni fronteres. Les entrades es poden adquirir a TicketIB.

Amb la complicitat del percussionista Paco de Mode, Chicuelo i Mezquida conviden els oients a endinsar-se en el seu món sonor. En aquest concert, flamenc, jazz i música clàssica es donen la mà per crear moments de pur sentiment. ‘Del alma’ transporta a través de buleries, rumbes, 'tanguillos' i balades, amb el toc especial que han construït des de l’any 2017 fins ara.

Cada peça és una conversa entre la guitarra i el piano, una dansa entre ritme i melodia que no deixa indiferent. Tant si les ha compost Chicuelo com Mezquida, totes porten l’essència de tots dos, el seu segell inconfusible. Per això, ‘Del alma’és més que un disc: és la seva història explicada a través de la música.

En aquest sentit, cal parar esment a temes com ‘Navegando’, que submergeix en un mar de ritmes, o ‘Carrer del perill’, ple de força i personalitat. S’intercala amb la melodia més suau i evocadora, ‘De seda y miel’ que atrapa des del primer compàs. Són peces que, en directe, cobren una dimensió encara més gran i que ja han deixat el públic bocabadat en concerts recents.

En el seu pas pel Festival de Jazz de Barcelona, van deixar clar que la seva connexió va més enllà de la música: és una conversa plena de complicitat i emoció que fa vibrar cada espectador. I ara tenim l’oportunitat de viure-ho a Palma.