Can Lliro impulsa la creació del grup de música Ranxera Takeshi

Can Lliro, epicentre de la vida cultural manacorina continua expandint la seva visió i fa una passa més en la seva activitat artística i cultural. Coincidint amb la celebració dels 40 anys d’aquest referent en la programació musical mallorquina, de la mà de Joan ‘Lliro’ neix Ranxera Takeshi, una banda que aplega sis imprescindibles: Joana Gomila, Jorra Santiago, Laia Vallès, Roger Pistola, Toni Llull i Simó Femenias. L’estrena del grup es podrà veure per primera vegada en directe a la Festa del 40è Aniversari de Can Lliro el pròxim 28 de juny, juntament amb 4 grups més i punxadiscos. Les entrades, tal com han anunciat, ja són a la venda.

Tal com han explicat des de Can Lliro, en un primer moment, Joan va imaginar un grup de música per tocar en la festa dels 40 anys de Can Lliro; fins i tot va fer una llista de persones a qui volia convidar, «sense gaire esperança de rebre un sí». Després que Jorra Santiago, el primer dels músics amb qui va compartir la idea, s'hi sumés immediatament, ja va contactar amb la resta de músics i es va plantejar que el grup no fos una formació efímera, sinó que havia de donar-se a conèixer arreu.

Així, Ranxera Takeshi és alhora una trobada d’amics i una incògnita, perquè aquesta serà la primera vegada que els sis integrants facin feina junts, encara que ja han col·laborat individualment en altres projectes. A més de la passió per la música, els uneix la complicitat, l’admiració mútua i les ganes de jugar amb aquest experiment sonor. «La premissa de partida és clara: música ballable amb tocs d’electrònica», han assegurat.

A Ranxera Takeshi s’ajunten sis universos creatius molt personals, però amb una filosofia comuna: d’una banda, la tímbrica electrònica i el caràcter més dadaista de la música experimental, a càrrec de Joana Gomila, Laia Vallès i Toni Llull; i de l’altra, el concepte de cançó, de l’indie, aportat per Simó Femenias, Roger Pistola i Jorra Santiago. La música de Ranxera Takeshi serà una creació col·lectiva, un procés que el grup encara sense idees preconcebudes, però amb una feina prèvia de compartir referents.

Des de Can Lliro s’han creat els Traveling Wilburys del Llevant mallorquí, un conjunt de grans talents que oferiran un altre vessant del seu art en aquesta nova aventura. Ranxera Takeshi comença a caminar amb una residència a Fundació La Plana (Catalunya), on compondran els primers temes del repertori que es podrà escoltar ben aviat a diferents escenaris.