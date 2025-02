[VÍDEO] Damià Timoner: «El més gratificant és que la gent reconegui la meva música només d'escoltar-la»

Damià Timoner és un dels músics més veterans de l'escena artística de Mallorca. A l'entrevista expressa les seves inquietuds i ens parla de l'actualitat dels seus projectes. Sempre, amb la dedicació i creativitat que el caracteritza.

En quin moment professional et trobes actualment?

Estic en un moment molt dolç de la meva carrera. Quan vaig començar l'any 92 a compondre els meus propis temes, no sabia si tindria continuïtat, si la música tendria valor per mi i pels altres. Però després de més de trenta anys i onze discos publicats, la resposta del públic m'encoratja a continuar endavant. Ara no només puc interpretar, sinó que també som capaç de compondre amb confiança i maduresa creativa.

És la constància un secret per consolidar una carrera musical?

La constància és essencial per ser compositor i intèrpret. És com ser un esportista individual: has de practicar cada dia. No serveix de res practicar quatre hores un dia i després estar-ne sis sense tocar l'instrument. En canvi, si estudies mitja hora diària, és quan realment avances.

Per què vas decidir fer aquest tipus de música i, a més, en solitari?

Això ho vaig aprendre influenciat per músics de la costa oest americana de finals dels setanta. En aquella època, amb el moviment punk, es pensava que l'important era l'energia, independentment de si tocaves bé o malament. Però alguns vàrem apostar per fer una música agradable i ben interpretada, fos amb piano, guitarra o flauta amb el seu propi llenguatge. I així, em va atreure molt aquesta idea, ja que tot i tenir la carrera de guitarra clàssica, vaig ser conscient que hi havia molts instrumentistes i guitarristes clàssics excel·lents. Per això vaig decidir començar a crear les meves pròpies composicions, aplicant la tècnica clàssica però amb un estil personal. Cerc sempre un so net i depurat, i cada vegada m'interessa més perfeccionar la interpretació de les meves pròpies composicions.

Com has vist evolucionar la música des dels teus inicis?

Als anys 70 i 80, l'important era gravar un disc que la gent pogués escoltar a la ràdio o comprar. No hi havia internet, així que les opcions eren limitades. Avui en dia tot ha canviat radicalment. Els discs es venen molt poc perquè la gent ho troba quasi tot a les xarxes. Ara és important tenir presència digital, fer videoclips, adaptar-se als nous formats. És un llenguatge diferent del qual m'he hagut d'adaptar.

Com ha evolucionat la teva música al llarg d'aquests anys?

Les meves composicions actuals són una evolució natural del que feia fa trenta anys. He intentat sempre mantenir el meu propi llenguatge, encara que òbviament no tenc la mateixa manera de compondre igual que quan començava. El més gratificant és quan la gent em diu que reconeix la meva música només d'escoltar-la, sense saber quin tema és. Haver aconseguit un so identificable és molt important per a mi.

Quins són els teus plans de futur?

Per 2025, l'objectiu és internacionalitzar la meva música. Estam preparant material per mostrar a diferents indrets on el meu estil pugui tenir cabuda. Vull continuar component i actuant allà on em demanin, sempre mantenint la meva essència musical.

Dona'ns un bon motiu per escoltar la teva música.

Intent fer una música original, diferent i de qualitat. Aquestes són les tres màximes que m'impòs. Tant si m'escoltau a les xarxes, Spotify o en directe, sempre ofereixo el màxim que puc donar en aquell moment. Dedic molt d'esforç a cada composició i actuació per arribar al nivell més alt possible. La meva música és el resultat de dècades d'experiència i dedicació constant.