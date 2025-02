El Teatre del Mar presenta 'Llum profunda' i celebra l'èxit de 'Locus Operandi'

El Teatre del Mar continua oferint espectacles de gran qualitat a la seva programació d'hivern. Aquest dissabte, 15 de febrer, a les 20 hores, l'escenari de Carpa Diem acollirà 'Llum profunda', un espectacle que ret homenatge a la figura de Joan Mascaró i Fornés, un gran savi mallorquí que va marcar una generació amb les seves traduccions dels textos sagrats de l’hinduisme i el budisme.

L’obra, creada i interpretada per Mariona Forteza, sota la direcció de Carlos Garrido, és una proposta íntima i plena de sensibilitat que explora la vida i llegat de Mascaró. El seu pensament i les seves traduccions varen influir en figures com George Harrison de The Beatles i varen contribuir a l’expansió del coneixement espiritual a Occident.

Èxit de 'Locus Operandi' i homenatge a Toni Albà

El Teatre del Mar també celebra l'extraordinària acollida de 'Locus Operandi', l'espectacle de Toni Albà, que va omplir la sala en totes les funcions del cap de setmana. L'obra, carregada d’humor i crítica, va connectar profundament amb el públic, consolidant el seu èxit a Mallorca.

A més, després de la funció de diumenge, l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mar va organitzar un col·loqui amb Toni Albà i li va entregar l’Estrella de Plata, un reconeixement a la seva trajectòria artística i a la seva especial relació amb el Teatre del Mar.

El Teatre del Mar continua apostant per una programació diversa i compromesa amb la cultura, consolidant-se com un espai de referència per als amants del teatre a Mallorca.