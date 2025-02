Gemma Pasqual presenta 'La puta i la santa' a Palma

El proper dimarts, 18 de febrer, a les 19.00 hores, la Llibreria Quart Creixent (carrer Rubí, 5, Palma) acollirà la presentació de la novel·la 'La puta i la santa', de Gemma Pasqual, publicada per Editorial Comanegra. L’acte comptarà amb la participació de l’autora i de la professora Pilar Arnau.

Sobre l'obra

'La puta i la santa' és una novel·la que narra la història de dues dones anomenades Maria, separades per més de cent anys però unides per experiències de lluita i superació. La primera Maria neix el 1909 al barri de Sants, filla d'immigrants obrers del País Valencià, i creix en una Barcelona convulsa coneguda com la Rosa de Foc. La segona Maria, al barri del Besòs en l'actualitat, fuig d'una relació abusiva i descobreix els secrets de les dones de la seva família, trobant paral·lelismes que uneixen les seves vides. A través d’aquesta novel·la, Gemma Pasqual ofereix un relat de resistència femenina, memòria històrica i superació.

Gemma Pasqual i Escrivà: una veu literària compromesa

Nascuda a Almoines (la Safor, País Valencià), Gemma Pasqual i Escrivà s'ha consolidat com una de les escriptores més rellevants de la literatura catalana actual. La seva trajectòria inclou una àmplia producció en literatura juvenil i narrativa per a adults, amb una marcada sensibilitat social i històrica. La seva obra tracta temes com la memòria històrica, la lluita per la igualtat i la resistència davant les adversitats.

La seva tasca literària ha estat reconeguda amb diversos premis, i els seus textos, sempre impregnats d'una profunda reflexió social, han captivat lectors de diferents generacions.