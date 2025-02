La Fundació Mallorca Literària posa en marxa la campanya 'Darrers dies i quaresma'

La Fundació Mallorca Literària posa en marxa una campanya divulgativa sobre el tradicionari de Mallorca: «Darrers dies i quaresma». La iniciativa està composta per un conjunt d’activitats destinades a tots els públics i 36 tallers per a centres educatius amb l’objectiu de divulgar el sentit de la festa més enllà de les rues, en un moment a punt de començar la quaresma, dies que conviden a la reflexió, una vegada acabades les festes del cicle d’hivern.

La consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca ha ressaltat que durant tot l’any es fa feina des de la institució insular per donar a conèixer les tradicions a Mallorca en un context actual, a través d’activitats i propostes originals en diferents àmbits, que apropen el coneixement de l’herència tradicional de l’illa a tots els públics: «La proposta didàctica i d’activitats d’aquest cicle ‘Darrers dies i quaresma’, al qual iniciam aquest dilluns, està composta per diverses sessions, en les quals es relacionen els usos i costums d’abans, amb els valors educatius d’ara, com el reciclatge i la reutilització de materials a l’hora de fer les disfresses i els instruments populars, entre d’altres».

A través de la Fundació Mallorca Literària es duran a terme 36 sessions en centres educatius, a un total de 20 col·legis de l’illa i que arribaran a 866 alumnes. L’objectiu d’aquestes activitats és introduir els conceptes, rituals i elements que conformen les celebracions dels darrers dies abans de la quaresma, a través de propostes teòriques i pràctiques adaptades a cada cicle educatiu.

La campanya ofereix dos tipus d’activitats per al públic general. Per una banda, el taller: «Voleu fresses? Feim festa pels darrers dies», per a infants entre 7 i 12 anys, i un altre per a públic adult: «En parlam: les festes del cicle d’hivern», una xerrada per descobrir i reflexionar sobre les arrels i el sentit de la festa.

Darrers dies i quaresma

Des del dia de Nadal al Diumenge de Pasqua hi ha un interval de gairebé 14 setmanes que el costumari festiu divideix en dos cicles totalment oposats. Ens referim a les set setmanes que transcorren entre Nadal i el Dimecres de Cendra i les posteriors set setmanes que conformen l’anomenada quaresma.

El carnestoltes és el període immediatament anterior a la quaresma, els sis dies anteriors al Dimecres de Cendra i, per aquest motiu, també rep la denominació popular de darrers dies.

La quaresma, dita popularment a Mallorca ‘corema’, comprèn els quaranta dies entre carnestoltes i el Diumenge del Ram, començant el Dimecres de Cendra. És el període d’abstinències que commemora els quaranta dies que Jesucrist, segons els passatges bíblics, va passar en el desert fent dejuni i vencent les tres temptacions a les quals fou sotmès pel dimoni.

Totes les activitats del cicle «Darrers dies i quaresma» es poden consultar a mallorcaliteraria.cat.