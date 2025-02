O-Erra, nova confirmació per a l’Acampallengua 2025

«O-Erra a l’Acampallengua 2025! Tendrem la sort de gaudir del primer concert de la seva nova gira 'Pop bàsic, verbena total Tour', l’última abans de fer una aturada per enregistrar nou disc». Així ho han donat a conèixer els Joves de Mallorca per la Llengua aquest diumenge.

L'entitat ja va revelar que l'Acampallengua d'enguany es farà el 5 i 6 d'abril a Felanitx amb el lema «Voler l’impossible ens cal, i no que mori el desig», de Marià Villangómez.

El grup valencià La Fúmiga, la felanitxera Maria Hein, el grup de ballada Esclafits i Castanyetes, Pitxorines i Fades són les altres confirmacions fetes fins el moment.

Com explica l'entitat, «l'Acampallengua va néixer l'any 1997 i des d’aleshores sempre ha estat considerada una cita imprescindible per al jovent de les Illes, i també s’ha consolidat, musical i culturalment, com un esdeveniment de referència arreu dels països de parla catalana».

«A més de ser un lloc de trobada juvenil, l’Acampallengua ha comptat cada any amb un programa molt complet: tots els assistents poden participar en diverses activitats lúdiques, esportives i formatives. També és un espai que serveix per a crear i enfortir vincles amb altres entitats i organitzacions; és per això que al programa s’hi incorporen xerrades i taules rodones sobre temes d’actualitat molt diversos i un gran concert el vespre que, en algunes edicions, va arribar a juntar 15.000 joves illencs», assenyalen.

Les entrades es poden aconseguir aquí: ticketib.com/events/acampallengua-2025