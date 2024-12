Èxit de participació en els actes de la Diada de Mallorca que organitzen les delegacions de l'OCB

Èxit de participació en els actes de celebració de la Diada de Mallorca que organitzen les delegacions de l'Obra Cultural Balear (OCB) al llarg de tot el mes de desembre arreu dels municipis de Mallorca.

A tots els actes s'ha llegit el manifest de la Diada de Mallorca que recorda que el 31 de desembre representa la data fundacional de la nostra realitat com a poble.

Manifest de la Diada de Mallorca. 31 de desembre de 2024

«Benvolguts conciutadans, Mallorca és un país plural i modern, que hem de construir entre tots si volem tenir un futur garantit; però també som un país que té una llarga història i una data de naixement: el 31 de desembre de 1229.

Aquell dia va ser el moment fundacional del nostre poble, quan el rei Jaume I va incorporar aquesta illa a un nou món del qual som hereus com a mallorquins i mallorquines, amb una identitat, que hem mantingut, al llarg dels segles, i que hem de saber preservar i transmetre a les generacions futures.

Han passat prop de vuit segles des de la constitució d’aquell Regne de Mallorca; de la incorporació de les Illes Balears al món occidental, amb els valors lingüístics i culturals que se’n derivaren. Des d’aquella repoblació, de fa 800 anys, formada majoritàriament per persones d’origen català, la nostra societat ha donat acollida a gent dels cinc continents que també han de participar d’aquesta mallorquinitat que ens identifica.

La societat mallorquina d’avui és diversa com no ho havia estat mai, i exposada a uns canvis demogràfics com mai abans s’havien produït. És cert que mai no hi havia hagut tanta gent en aquesta terra que sabés parlar en català, que l’entengués o que estàs capacitada per comunicar-s’hi. Mai no havíem disposat d’una literatura, d’una creativitat musical o d’uns mitjans de comunicació, en la nostra llengua, tan dinàmics com en el present.

Però també es cert que les eines de castellanització i substitució culturals i lingüístiques mai no havien estat tan potents com les d’ara. I això no tan sols afecta la gent nouvinguda, que difícilment té al·licients per integrar-se en aquesta mallorquinitat, sinó que també s’ha estès a la societat autòctona i en particular entre els joves.

Davant tot això, si volem tenir un futur, hem de saber reaccionar i exigir solucions; perquè el règim vigent de l’Espanya de les autonomies no ha donat els fruits que s’esperaven. Ha facilitat que continuïn actuant sense fre els factors que arraconen l’ús de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears i dels altres països de llengua catalana.

Les eines de normalització que es varen dissenyar en el passat s’han demostrat insuficients i, a més, estaven pensades per a una altra societat, amb una demografia i unes circumstàncies diferents. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear ha presentat recentment 50 mesures d’aplicació urgent, amb la intenció d’intentar minimitzar les conseqüències que el nostre model econòmic provoca en la llengua i la cultura pròpies; un model, el de la massificació turística, amb els canvis demogràfics que comporta, que posa en perill la sostenibilitat lingüística i cultural.

El 31 de Desembre és la diada del poble mallorquí, és la Festa de l’Estendard, de les quatre barres que fan part dels nostres escuts i banderes, i ens identifiquen com a poble. La celebram des del segle XIII, a Palma i a la Part Forana. La raó de ser d’aquesta Diada és manifestar que tenim una identitat nacional pròpia i així la volem reivindicar.

Avui hem de demanar a les nostres institucions d’autogovern que respectin la història. Que no s’inventin diades postisses. Que defensin de bon de veres la nostra llengua i cultura. Que compleixin l’Estatut d’Autonomia.

Des de l’Obra Cultural Balear, respectam i ens identificam amb totes les sensibilitats de la gent que creu en el nostre país. Tenim vocació integradora i ganes d’avançar sense renunciar a res.

Per mantenir el llegat de les generacions passades i per transmetre’l a les que han de venir, en aquesta lluita tots hi som més necessaris que mai.

Visca el 31 de Desembre

Visca Mallorca».