Pere Joan Martorell ressenya ‘Les cendres de Pasolini’ de Jaume C. Pons Alorda

Pere Joan Martorell, escriptor i crític literari, publica aquesta setmana a la revista d’idees, art i cultura, Ploma.cat, una ressenya del llibre ‘Les cendres de Pasolini’ de Jaume C. Pons Alorda.

Segons Martorell, «a ‘Les cendres de Pasolini’ Jaume C. Pons Alorda ens presenta un assaig fet a partir de peces com ara poemes, articles, conjuncions gairebé impossibles…, que suposen un homenatge vibrant i polifònic al creador admirat, l’intel·lectual italià que va desafiar les normes establertes».

«L’assaig no només explora la figura de Pasolini com a narrador, cineasta, poeta, articulista i crític, sinó que també estableix un diàleg creatiu amb altres autors que comparteixen afinitats estètiques i vitals, com Blai Bonet, Lluís Calvo, Sebastià Alzamora, Albert Serra, J. M. Castellet, etc.», assegura l’escriptor.

«En conjunt, Les cendres de Pasolini és un assaig que transcendeix el gènere per convertir-se en una celebració de l’art com a acte de resistència. Pons Alorda no només evoca Pasolini, sinó que convida els lectors a reflexionar sobre les seves cendres creatives i sobre la necessitat de mantenir viva l’espurna de la dissidència cultural», afirma Martorell. Podeu llegir la ressenya sencera a Ploma.cat a través del següent enllaç.