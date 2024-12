Aquest dimarts, 10 de desembre, a les 19 hores, a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24, Palma) es farà l'acte de presentació del llibre Parlant com tu. De Diari de Balears a dBalears.cat, escrit per la periodista Aina Ginard i publicat per l'editorial Lleonard Muntaner.