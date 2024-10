[VÍDEO] Èxit de la primera fase de la campanya de micromecenatge del monòleg 'Marçala'

Dilluns, 30 de setembre, a primera hora del matí s'assolia el primer objectiu de la campanya de microfinançament de 'Marçala', el primer muntatge personal de l'actiu mallorquina Bàrbara Nicolau.

Aquesta primera ronda, aconseguida quatre dies abans del termini màxim, es tancava amb un total de 4.937 euros i 68 cofinaçadors.

Comença ara una nova ronda de 40 dies per a aconseguir el finançament òptim. Aquesta segona fase, que ja no serà a tot o res, permetria entre d'altres fites l'edició d'un llibret amb la biografia d'Antònia Marçala o disposar d'un espai sonor a mida.

«Qui li hagi passat per alt o s'hagi despistat amb els terminis a la primera ronda, tendrà ara una nova oportunitat de formar part d'aquest projecte que, tot i ser un monòleg, és un projecte col·lectiu i de memòria», han explicat.

'Marçala'

'Marçala' és el primer muntatge personal de l’actriu. Una peça de teatre teixida durant més de set anys a partir d’una recerca sobre la figura d’Antònia Mas Galmés. Un monòleg sobre la història d’una dona silenciada, reconstruïda a partir de diferents veus, un monòleg de recerca sobre la seva identitat.

Bàrbara Nicolau va conèixer la història de qui va ser tia seva, a partir del llibre d’Antòni Tugores Víctimes invisibles, la repressió de la dona durant la Guerra Civil i el franquisme a Mallorca. Des de llavors s’ha fet 20 entrevistes, que són 30 hores de gravacions transcrites en 62 pàgines, tres visites a l’hospital psiquiàtric de Palma, una visita a la residència de la Bonanova, tres residències artístiques amb conciliació, un accident i un cotxe al desguàs i una no-estrena.

Sinòpsi

«Us podríem dir que aquest és un projecte de memòria històrica sobre una dona que va fer actes heroics o que es tracta de com es vivia l’homosexualitat al segle passat o que és una crònica sobre salut mental, però faríem curt», expliquen. 'Marçala' és la història d'una dona que va viure molt, però a destemps. La seva història no és només un secret molt ben guardat a la seva família (la de Bárbara Nicolau Galmés), sinó també un episodi oblidat pel seu poble. Amb aquest diàleg que recrea diferents episodis i anècdotes de la seva vida, coneixem els fets que han contribuït al silenci. Però, qui no té silencis? Els secrets neixen per protegir-nos però, tanmateix, tenen data de caducitat. La veritat sempre es vol obrir camí. Ha arribat aquest moment.

'Marçala' és una peça teatral en clau de dona, un retrat de la societat manacorina del segle del XX, un qüestionament a les dobles morals, un debat sobre la bogeria, un crit a la llibertat i un homenatge a aquells que s’atreveixen a ser qui són amb totes les conseqüències. Cal reconstruir la història des de la veu de les dones, però especialment de les vençudes, les oblidades i les silenciades. L'Antònia és una de elles.