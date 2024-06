[VÍDEO] Totes les intervencions del nomenament de Joan Miralles i Monserrat com a Fill Il·lustre de Montuïri

El filòleg i professor Joan Miralles i Monserrat va ser proclamat Fill Il·lustre de Montuïri el 16 de desembre de 2023.

Joan Miralles Monserrat (Montuïri, Mallorca; 1945) és Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears des de 1983. Es va llicenciar en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1969).

Ara, ja és accessible a la plataforma You Tube, el vídeo dels actes que es varen fer amb motiu d'aquest nomenament. S'hi poden veure i escoltar les intervencions de la batlessa, Paula Amengual i Nicolau; Antoni Miralles, com a representant de l'Ajuntament; Damià Pons i Pons, com a ponent; Josep Ramón Sicre Vidal, secretari de l'Ajuntament; Maria Helena Jaume i Sastre, representant del grup del PP; Maria Francisca Pocoví i Melià, fiscal i regidora de cultura i Joan Miralles i Monserrat.