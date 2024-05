Escriptors en català, gallec i eusquera es reuniran a Palma per la internacionalització de les llengües minoritzades

La Federació Galeusca, que agrupa escriptors en català, gallec i eusquera, ha organitzat una trobada a Can Alcover (Palma) per al proper 29 de maig, on es farà la lectura d'un manifest, traductores debatran sobre la internacionalització de les llengües minoritzades i es durà a terme un recital de poesia.

D'aquesta manera, l'agrupació de literats ha convocat els seus representants per a abordar estratègies conjuntes de traducció i internacionalització literària i, alhora, per a plantejar actuacions de protecció de les llengües respectives i defensa dels drets dels professionals de l'àmbit de l'escriptura i la traducció, segons ha explicat l'Associació d'Escriptors a Llengua Catalana (AELC) en un comunicat.

La trobada Galeusca 2024 començarà a les 12.00 hores amb la lectura de la Declaració de Palma, un manifest signat per l'AELC, l'Associació d'Escriptors a Lingua Galega (AELG) i Euskal Idazleen Elkartea (EIE); i que serà presentat pel president de l'AELG, Cesáreo Sánchez, el representant de l'EIE, Joxemari Carrere, i el president de l'AELC, Sebastià Portell.

A les 18.00 hores, seguirà un diàleg entre les traductores Garazi Arrula, María Reimóndez i Lluïsa Soaz, que tractaran la internacionalització de les llengües minoritzades. A continuació, a les 19.30 hores es farà un recital poètic-musical en català, eusquera i gallec, sota el títol 'D'anada i tornada', en què es comptarà amb la participació dels poetes Sebastià Alzamora, Castillo Suárez i Marga do Val.

La primera trobada d'escriptors gallecs, bascos i catalans es va celebrar el 1984 i des de llavors s'han dut a terme més d'una trentena de reunions entre el 1984 i el 2014, a diferents territoris com Barcelona, ​​Pontevedra, La Corunya, Palma, Castelló, Andorra, Pamplona o Bilbao. L'any 2008 les tres entitats esmentades varen signar a Poblet la constitució de la Federació d'Associacions d'Escriptors Galeusca, que representa prop de 2.800 autors literaris, tant escriptors com traductors.