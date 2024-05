Àngels Cardona a Univers Lloseta: «Les paraules tenen molt de poder»

El passat dissabte, dia 18 de maig, tengué lloc a la biblioteca de Lloseta el recital poètic dedicat a la trajectòria de la poeta Àngels Cardona, emmarcat dins l’Univers Lloseta poetes essencials a la biblioteca. L’acte va ser presentat per Cati Coll, en aquesta ocasió, en substitució de Pere Joan Martorell.

Àngels Cardona Palmer va néixer al barri de Santa Catalina de Palma, damunt la taula de la cuina de ca seva, just quan acabava la pel·lícula del cine Progrés Las cuatro plumas. Segons explicà l’autora, són metàfores que l’han acompanyada tota la vida: alquímia i vida. Sembla que aquell fet l’ha menada a intentar descobrir quina és l’essència de la vida. Cal no deixar de banda la constant que sempre l’acompanya, és a dir, la mar i l’amor cap a les paraules. Aquest amor es materialitzà amb un detall del qual tots els assistents pogueren gaudir. A cada cadira trobàrem una bosseta amb una paraula i un caramel·lo. Quan Àngels va explicar que totes aquelles paraules eren habituals a Mallorca quan era petita, que les havies apreses de les padrines, de sa mare, etc. va demanar que tots assistents llegissin la seva: embalum, flastomia, enllestir, doi, esbart, musclo... D’aquesta manera, es va fer un homenatge a les paraules que es van perdent, acompanyat de la dolçor del caramel·lo per tastar-les, assaborir-les, tenir-les dins la boca i utilitzar-les.

Sobre l’obra d’Àngels Cardona es repassaren títols com Poètica corporal (1999), Tres camins, un viatge (2003) 2n Premi literari 2003 de la Vila de Lloseta, Cicle del carboni (2005) 1r Premi Rosa d’Or d’Algaida, Premis Castellitx 2005, Funció Púb(l)ica (2006), Quan la paraula és dona (2016), Invictus (2019) Premi Vila de Porreres 2019, «Invictus» és el títol d’un poema escrit l’any 1875 pel poeta anglès William Ernest Henley, el quart en un recull titulat «Vida i mort». Aquests versos acompanyaren Nelson Mandela durant els anys que va ser empresonat per les seves idees polítiques i Carnals, som (2023).

A més a més, també es repassaren les antologies Amb accent a la neutra (2014) Antologia de dones poetes de Mallorca; Erato bajo la piel del deseo (2009) Antologia de poesia eròtica; Eròtiques i despentinades (2008), a càrrec d’Encarna Sant Celoni i Verger; Poetes de Mallorca per la llengua (1999) i Versos per la llengua (2014).

Durant l’acte, llegiren poemes d’Àngels Cardona les poetes Aina Ferrer, Maria Victòria Secall i Maria Estelrich. A més a més, Cati Eva Canyelles també hi posà la cirereta al pastís amb les gloses basades en les paraules i els poemes de l’autora convidada.

Quan acabà l’acte cultural, començà el tast de vins amb el vermut de patates i olivetes, per matar un poc la gana abans del dinar.

L’ÍNCUB

Durant el son em visita l’íncub.

Sent la verga traspassant-me la creativitat,

destrempada jo per l’aleteig de l’insomni

mentre m’escric versos que percudeixen

com un tambor al pit.

Del llibre Carnals, som d’Àngels Cardona Palmer (El Gall Editor, 2023)