S'inaugura el nou espai de Menorca Talaiòtica al Museu de Menorca

El nou espai de Menorca Talaiòtica al Museu de Menorca s'ha inaugurat aquest dissabte, amb motiu del Dia Internacional dels Museus. En aquest espai s'aprofundeix en els «valors excepcionals» pels quals la UNESCO va atorgar el reconeixement de patrimoni mundial a Menorca. L'espai és fruit de la col·laboració entre el Govern i el Consell de Menorca, a través de l'Agència Menorca Talaiòtica i el Museu de Menorca.



L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del vicepresident i conseller de Medi Ambient del Consell, Simón Gornés; la directora general de Cultura del Govern, Ricarda Margarita Vicens Schluhe; la directora del Museu de Menorca, Carol Desel; i el director de l'Agència Menorca Talaiòtica, Antoni Ferrer Rotger.



El conseller Gornés ha destacat que aquesta nova sala és un complement fonamental per a la visita i el coneixement dels jaciments de la Menorca Talaiòtica. «Aquí podem veure la seva magnitud, estem parlant de més de 1.500 jaciments arqueològics, el que vol dir un mínim de dos per km2. Aquesta sala ajudarà el visitant a conèixer les característiques principals de la inscripció com a patrimoni mundial, del que implica per a Menorca, i del repte de gestió que s'ha d'afrontar. Ho hem de fer millor, perquè som un mirall del que la UNESCO defensa: els valors d'integració de paisatge, de cultura i de patrimoni», ha assegurat.



Antoni Ferrer també ha assenyalat que «un dels objectius d'aquesta sala és despertar en els visitants l'interès per conèixer els jaciments. Per altra banda, hem de tenir en compte que les peculiaritats dels objectes propis de la cultura talaiòtica, molts d'ells custodiats pel museu, van jugar també el seu paper a l'hora de definir l'excepcionalitat del patrimoni prehistòric de Menorca i poder-lo inscriure a la Llista de Patrimoni Mundial».



L'objectiu d'aquest nou espai és donar a conèixer els valors excepcionals pels quals Menorca Talaiòtica va rebre aquest reconeixement el passat setembre de 2023, i complementar-ho amb els coneixements sobre la prehistòria i, més específicament, de la cultura talaiòtica, que es troben a les sales permanents del Museu.



Una peça audiovisual sobre les principals característiques del patrimoni mundial de Menorca Talaiòtica obre l'exposició, seguit d'un gran mapa de Menorca on els visitants poden ubicar els principals jaciments prehistòrics de l'illa.



Les xifres més destacables i els criteris de valor universal reconeguts per la UNESCO són altres dels continguts d'aquest nou espai permanent, que també inclou rèpliques d'algunes de les peces més emblemàtiques de la cultura talaiòtica que es conserven al museu com l'estatueta d'Imhotep de Torre d'en Galmés o el brauet de Torralba d'en Salort. Per completar l'experiència, es posen a disposició dels visitants unes reproduccions d'indumentària talaiòtica, que es podran provar i «immortalitzar el moment en un photocall».