Plan-ET publica 'PAPÀ', un nou EP amb tres cançons íntimes que recorden el seu pare

Només dos mesos després de la publicació del seu segon àlbum 'Amor Blindat' (2024) i del single 'Júlia Colom' el passat març, Plan-ET ens torna a sorprendre amb una proposta més íntima i personal en forma de curta-durada. 'PAPÀ' és el títol escollit pel manacorí per a aquest nou projecte publicat aquest divendres, que conté tres cançons: 'PAPÀ', 'A prop de tu' i 'MAI T'OBLIDARÉ'.



Tot i que Plan-ET ja ens havia fet un avançament d'aquest EP amb la publicació d''A prop de tu' el passat diumenge 5 de maig, ara ens ensenya el projecte complet de 'PAPÀ'. Com el seu nom indica, aquest curta-durada pretén ser «un retrat descriptiu i realista» de les emocions del productor en relació amb la mort del seu pare. La temàtica escollida és «crua i punyent» i ens presenta una realitat difícil de mirar als ulls, però Plan-ET ens la presenta entenedora i bona de pair, amb la qual ens sentirem inevitablement identificats.



Les melodies lentes, a guitarra o a piano, predominen en els nous temes, sobretot als inicis de les tres cançons, moments en què ja se'ns és indicat que l'estil del nou EP és ben diferent del que estam acostumats a sentir amb Plan-ET. Tot i continuar amb l'estètica urbana, el tempo es relaxa per donar pas «a una història personal més propera» que ens demostra que la música del manacorí té moltes cares.



Només és el principi del projecte musical de Plan-ET, que ben segur que ens tornarà a sorprendre moltes vegades més en els mesos vinents. Es nota un «canvi de perspectiva» i un «compromís autèntic» amb la seva música que ens farà estar molt atents de les seves pròximes publicacions. «Enyor fer la música junts», diu una de les cançons.

Cal recordar, finalment, que Plan-ET sona en ràdios com Ona Mediterrània, IB3 i iCat FM i és ben segur que ho continuarà fent durant més temps, sobretot ara, durant el seu Amor Blindat Tour.