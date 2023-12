3 grups mallorquins entre els 24 finalistes del concurs de creadors de contingut AMIC- Directes

El concurs de creació de contingut en català, AMIC-Directes, ja ha presentat el seu llistat de finalistes. Entre els 60 streamings publicats s'han escollit 24 finalistes, un total de 97 alumnes, dels quals 17 són finalistes de la categoria d'Actualitat, i 7 ho són d'E-Sports. Dels 24 grups finalistes, 14 són de Catalunya (11 de Barcelona i 3 de Lleida); 3 de les Illes Balears (Mallorca); i 7 del País Valencià (6 de València i 1 d'Alacant). En concret, els finalistes mallorquins són del Col·legi Sant Josep Obrer, de Palma, i del Col·legi Sant Alfons, de Felanitx.

A més a més, entre tots els centres que han participat, es vol reconèixer l'esforç del professorat encarregat d'encoratjar als participants, amb un total de 13 docents finalistes: 7 de Catalunya, 4 del País Valencià i 2 de les Illes Balears.

Més de 500 joves de 40 instituts s'han sumat a la segona edició del concurs de creació de contingut audiovisual en català a través de Twitch, AMIC-Directes. S'han publicat els vídeos dels joves participants en les categories d'E-Sports i Actualitat, que han tractat temes tan variats com l'univers dels videojocs o narració de les seves partides, l'actualitat informativa, curiositats de diversos territoris de parla catalana, gastronomia, tradició i cultura, entre d'altres.

El territori amb més participació ha estat Catalunya amb 347 participants (205 a Barcelona, 73 a Tarragona, 47 a Lleida i 22 a Girona), seguit del País Valencià amb 126 participants (71 alumnes a València, 51 a Alacant i 4 a Castelló) i les Illes Balears amb 29 participants (26 alumnes a Mallorca i 3 a Menorca).

Durant les pròximes setmanes, el jurat acabarà de deliberar per fer la selecció de les persones guanyadores d'aquesta segona edició. L'organització del concurs premiarà als guanyadors amb un xec regal per a bescanviar en material audiovisual i escolar en les botigues escollides per AMIC-Directes, a través d'un lliurament de premis durant el mes de febrer.

L'AMIC, Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes trenta publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa d'1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 usuaris únics mensuals.

L'Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta nova iniciativa perquè els joves aprenguin a crear en català i amb la voluntat de promoure la creació en noves plataformes digitals, perquè forma part del seu compromís amb l'educació, la joventut i la creació.