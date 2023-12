El Mallorca Live Festival presenta el seu cartell amb més de 50 artistes

La setena edició del Mallorca Live Festival ha presentat aquest dimecres el cartell per dies de més de 50 artistes que actuaran del 13 al 15 de juny de 2024 a Calvià.

Segons ham informat des de l'organització del festival, la banda. Blondie encapçala la primera jornada, el 13 de juny, per la qual passaran també Love of Lesbian, Rels B, Dani Fernández, La Élite, Funzo & Baby Loud, No Te Va Gustar y Sprints, així com les propostes de Habla de Mí en Presente, María Hein, Rocío Saiz, Las Odio, Vangoura, Cabrón y Ultraviolet.

A més, aquest dia tendrà lloc l'esdeveniment 'Bresh' a Sa Fonda Deià pel que passaran Chancha Via Circuito b2b El Búho, Nickoodemus, Omar Souleyman i el DJ local Groovert.

Per altra banda, el divendres 14 actuarà Underworld, així com Lori Meyers,Jeff Rosenstock, Shame, The K's, Derby Motoretas Burrito Kachimba o María José Llergo.

També estaran presents Johnny Garso, Niña. Polaca, Pepe i Vizio, Sandré, Bum Motion Club, El Cairo, Guille Wheeland the Waves i The Ripples.

Pet Shop Boys seran els protagonistes el dissabte 15, un dia en el qual també actuaran Aitana, Arde Bogotá, Belle & Sebastiain, Juno,Sleaford Mods, Rodrigo Cuevas, la DJ mallorquina Aina Losange, Margarita Quebrada, Niños Luchando, Paula Candejas, Serial Killerz, Sonido Gallo Negro, Enamrados, Caspar, Danïo i Negre.