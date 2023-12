Quatre presentacions més de la novel·la, 'El silenci que heu de témer' de 'Titot': Porreres, Vilafranca, Sóller i Mancor

Francesc Ribera 'Titot', cantant, escriptor i militant independentista protagonitzarà aquests propers dies una autèntica 'marató' de presentacions de la seva darrera novel·la, 'El silenci que heu de témer' (Editorial Serraclara, 2023).

Les presentacions programades són:

Dimecres, 27 de desembre, a Porreres, a l'Agrupació cultural, a les 20.00 hores.

Dijous, 28 de desembre, a Vilafranca de Bonany, a la Biblioteca municipal a les 20.00 hores.

Divendres, 29 de desembre, a Sóller, a Can Dulce a les 19.00 hores.

Dissabte, 30 de desembre, a Mancor de la Vall a la Cotxeria de Son Morro a les 12.00 hores del migdia.

Sobre la novel·la

En ple segle XVII, Mallorca viu entre el desfici dels aristòcrates per la Monarquia Hispànica i una població que s'ho mira amb una sospitosa i callada indiferència; com callats, però innegables, són els records de la Germania, la revolta durament reprimida en el segle anterior.

A mesura que la Guerra dels Segadors s'encén a Catalunya, el temor d'una rèplica a Mallorca es farà viu entre els governants i també entre els nobles, que fa dècades que es maten, enfrontats en les faccions de Canamunt i Canavall.

Enmig d'aquest desgavell, una dona surt de solc. No pertany a una nissaga qualsevol; els seus estan implicats en una de les violentes parcialitats. I, tanmateix, no dubtarà a participar en aquestes guerres simultànies, assistida per unes qualitats que la fan excepcional: és ambiciosa, és intel·ligent, però, sobretot, és invisible.

Sobre l'autor

Francesc Ribera i Toneu, Titot, (Berga, 1967) és activista cultural i militant independentista. Cantant i lletrista, és conegut per la seva activitat en el grup Brams, però també en formacions esporàdiques o intermitents com Mesclat, Dijous Paella o Aramateix, i d'altres amb les quals ha fet centenars d'actuacions i una vintena de discs. Ha adaptat l'obra completa de Guillem de Berguedà, del provençal al català modern, i l'ha cantada i editada. És autor de la novel·la L'assassinat de Guillem de Berguedà (Ara Llibres, 2015), i de l'assaig Entestat en la independència (Ara Llibres, 2008). A més, és coautor, amb Jordi Creus, d'Història de Catalunya al revés (Ara Llibres, 2002). Ha estat regidor de l'Ajuntament de Berga entre 2011 i 2019, els darrers quatre anys com a tinent de batle d'Hisenda i Promoció Econòmica.