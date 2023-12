Alaró rep la fotografia més antiga que existeix dels cossiers

L'Ajuntament d'Alaró ha rebut en donació la fotografia més antiga dels cossiers, presa per Jules Virenque, en la segona meitat del segle XIX, i donada pel col·leccionista Rafel Pons.

L'Ajuntament d'Alaró ha informat que ha rebut en donació de la que és la fotografia més antiga de la que es té constància dels cossiers de la localitat i que segurament també és la més antiga dels cossiers de Mallorca.

Aquesta imatge que reprodueix a un Dimoni dels Cossiers d'Alaró era propietat del col·leccionista Rafel Pons. La imatge va servir per a iniciar la recerca del llibre de Joana Borràs Riera 'Vestes dels Cossiers d'Alaró. Estudi de la seva indumentària a partir de la descoberta d'una fotografia de fa 150 anys.'

Rafel Pons va voler donar l'antiga fotografia a Joana Borràs el dia 10 d'agost, dia de la presentació del llibre 'Vestes dels Cossiers d'Alaró. Estudi de la seva indumentària a partir del descobriment d'una fotografia de fa 150 anys.'

L'autora del llibre va declinar aquest oferiment en considerar que la fotografia havia de ser per a tot el poble d'Alaró. En aquell moment, Rafel Pons va acceptar i va oferir la fotografia al batle en representació de tos els alaroners.

La petita imatge, de 6,40 per 10,00 centímetres, pot ser considerada única i d'una rellevància destacada per al municipi. Es tracta d'una imatge captada per Jules Virenque (1824-1876), qui va ser un dels fotògrafs pioners a les Balears i destacat retratista de la societat mallorquina durant el segle XIX. També va ser un dels col·laboradors de l'Arxiduc Lluís Salvador per a l'elaboració de la seva magistral obra 'Die Balearen'.

La fotografia, datada entre 1867 i 1870, és una prova que s'està amb gran certesa davant el primer retrat d'un alaroner, que va fer de model per al gravat de l'obra de l'Arxiduc.

A més de la bellesa de la imatge, resulta sorprenent poder comparar la fotografia amb les diferents descripcions dels autors que van detallar el ball dels cossiers així com la descripció en el 'Die Balearen' i la seva correspondència amb la realitat.

Es pot contemplar la tela de drap en què es va realitzar el vestit, les tires esfilagarsades, les taques amb diferents productes naturals amb què es decorava el vestit o l'enorme vara d'Atzavara, que acompanya el dansaire.

El batle d'Alaró, Llorenç Perelló, ha dit que la intenció és que la imatge sigui exposada en el futur espai dedicat als cossiers' que l'Ajuntament vol dur a terme aquesta legislatura.