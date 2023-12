Es lliuren els III Premis El Temps de les Arts a la presó La Model, tot commemorant els centenaris de Tàpies i Estellés

El lliurament dels III Premis El Temps de les Arts es retransmetrà per les televisions de parla catalana (TV3, Andorra TV i Catalan TV), el 28 de desembre del 2023 a les 22.45 hores. El programa està dirigit pel cineasta Lluís Danés i té com escenari la presó La Model.

La pel·lícula, sota la direcció del cineasta Lluís Danés, es traslladarà a la galeria 3 de l’antiga presó La Model, en una escenografia poètica ambientada en un bosc oníric que la convertirà en un cant a la llibertat i a la cultura catalana. La figura d’Antoni Tàpies (2023) i el poeta Vicent Andrés Estellés (2024), coincidint amb els seus respectius centenaris, i l’assassinat de Salvador Puig Antich en aquesta presó, ara farà cinquanta anys, seran els fils conductors d’aquesta edició. Tant Tàpies com Estellés van destacar per les seves mobilitzacions en els sectors intel·lectuals i culturals, que a través de les seves eines de combat, l’art i la poesia, van defensar la figura de Puig Antich i la llibertat de la cultura des de l’activisme.

La Model de Barcelona va ser un centre de repressió durant molts anys i es va convertir en un símbol fins al final del franquisme, per aquest motiu aquest any ha estat l’escenari escollit per mostrar el lliurament dels III Premis del portal digital de divulgació de cultura, El Temps de les Arts, que contempla els territoris de parla catalana com un tot.

Els guardons d’El Temps de les Arts són una iniciativa per reconèixer la creativitat i la innovació artística i cultural de tots els territoris de parla catalana, superant fronteres estatals i autonòmiques. Les disciplines artístiques premiades es divideixen en set modalitats: Patrimoni, Arts Visuals, Arts Escèniques, Arquitectura, Música Clàssica, Música Popular i Cinema Experimental. Per aquesta edició s’ha reunit per a cadascuna de les categories un jurat de primer ordre, transversal des del punt de vista del territori i el gènere, amb uns membres amb trajectòries ben destacades. En Arts Visuals, Magdalena Aguiló i Nuria Enguita; en Música Clàssica, Joan Magrané, Josep Pons i Beatriz Fernández; en Música Popular, Ferran Palau, Helena Morén i Josep Vicent Frechina; en Arts Escèniques, Àlex Rigola, Aina Alegre i Carme Portaceli; en Arquitectura, Eva Franch, Eva Prats i Eva Serrats; en Patrimoni, Albert Velasco, Bernadeta Garrallà i Cristina Ortiz; en Cinema Experimental, Lluís Miñarro, Montse Triola i Àngel Quintana.

Pel que fa als premis, els creadors i projectes guardonats rebran el 'Gra de sorra', obra dissenyada per l’artista Perejaume, i una remuneració econòmica de 3.000 euros. Com en l’anterior edició, també es reconeixerà el mèrit d’altres projectes presentats amb accèssits per disciplina. Tots els projectes es podran veure i consultar en el web oficial dels premis l’endemà de l’emissió.

Sota la direcció artística de Lluís Danés, l’espectacle televisiu s’estructurarà enmig d’un bosc màgic, un seguit d’artistes multidisciplinaris conspiraran a favor de la llibertat a través de la dansa, la paraula, el cant i la música. L’acte d’enguany presenta tot un repertori únic d’una nova generació que fa d’enllaç amb la Nova Cançó, amb la presència de diversos artistes. El català d’Andorra, del Principat i de l’Alguer es barrejaran amb els accents de la Catalunya del Nord, el País Valencià i de les Illes Balears. En l’apartat musical, Marina Rossell, Cris Juanico, Pau Alabajos, Gemma Humet, La Maria, Xavi Lloses, Bego Salazar, Anna Ferrer, Mireia Clua, Oriol Aymat, Edurne Arizu, Marc Clos, Miquel Àngel Cordero, Cor In Crescendo; o el ballarí Kiko López i la coreògrafa Ariadna Peya. I amb ells, les manifestacions populars dels activistes.