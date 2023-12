Biel Mesquida presenta 'Passes per Palma' a la Biblioteca del Molinar

Aquest dijous, 14 de desembre, a les 19.00 hores, a la sala Aurora Picornell de la Biblioteca Municipal del Molinar, el poeta i escriptor Biel Mesquida presenta el seu nou llibre 'Passes per Palma', amb fotografies de Jean Marie del Moral, i editat per Vibop Edicions. A l'escriptor i al fotògraf els acompanyarà Miquel Carbonell, veí del Molinar, activista social i membre del grup musical Al-Mayurqa.

Biel Mesquida va explicar: «'Passes per Palma' no és una guia turística, sinó una espècie de dietari escrit en el present amb material del passat, dels anys cinquanta i seixanta, que ara són vius per una societat que no estima el patrimoni, una societat gentrificada. Gentrificació que està lligada a la destrucció dels barris, al capitalisme i a la corrupció. Una societat mediocre i usurera contra la qual aquest llibre lluita».

Es tracta de la primera vegada que Mesquida utilitza la primera persona, i ho fa a través del record de la seva família i la ciutat, però amb una història «que passa al present». A 'Passes per Palma' evoca la padrina Joana i la seva mare Paulina, tan essencials en la formació de la seva sensibilitat palmesana i les que l'han duit a crear-ne l'imaginari d'aquestes passes, que Jean Marie del Moral completa amb la seva càmera i la seva mirada original.

'Passes per Palma' publicat el mes de setembre, va ser un dels tres llibres més venuts a la 34a edició de la Setmana del Llibre en Català a Palma, celebrada del 20 al 24 de setembre al Patí de la Misericòrdia de Palma.