Xanguito omple el Teatre Principal de Palma de festa i alegria

El grup mallorquí Xanguito, que des de la seva creació el 2007 s'ha guanyat l'afecte incondicional del públic, va tancar, el diumenge 10 de desembre, la gira Eufòria amb un concert únic i irrepetible al Teatre Principal de Palma. La màxima expressió del grup per a aquest concert va ser 'La gent que t'anima', i el seu públic li va respondre fil per randa. Primer, omplint el teatre fins a l'última butaca; i segon, vibrant, cantant, fins a acabar ballant els èxits d'aquesta banda consolidada dins del panorama musical català.



Xanguito, durant noranta minuts, va oferir un sorprenent i emocionant espectacle amb la seva música festiva, els seus ritmes alegres i les seves lletres enganxoses plenes de positivisme. En el qual no hi varen faltar diferents col·laboracions, com la de la Filharmònica Porrerenca, l'actriu i cantant Aina Zanoguera, el grup de ball de bot Coques Bambes, entre d'altres; i moments inèdits, que el grup va voler regalar a un públic entregat que va gaudir des dels primers arranjaments fins a l'apoteosi final, amb tot el públic cantant i ballant.



Un concert que, un dia després, el grup Xanguito descrivia a la seva xarxa social així: «No sabem ni per on començar. Són tantes coses que varen passar ahir al final de gira del Teatre Principal que encara no ho hem assimilat. Aquest darrer concert ha explicat millor que mai el missatge que volíem transmetre amb EUFÒRIA, fent el que volem i com volem rodejats de la gent que ens anima. Grans amics, gran equip i grans col·laboradors hem treballat junts pel millor públic que es pot tenir, i fer d'aquest dia un dels més èpics de la nostra carrera. Ara farem un petit descans dels escenaris per tancar-nos a l'estudi a fer nou material».