Marala, Reïna i J. Bordoy, els primers confirmats del Mobofest Music Festival 2024

La Mobo24 ja ha començat a caminar. Si fa uns quants dies ja es va exhaurir el primer bloc d’entrades a preu reduït, aquest dilluns s’anuncien els primers noms del que serà la setena edició del festival Mobofest. Un certamen que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de juliol de 2024 al Parc de n’Hereveta de Porreres. I els primers noms que veuen la llum del nou cartell són Marala, Reïna i J. Bordoy.

Marala és una de les bandes amb més projecció de l’escena dels Països Catalans. La banda formada per Selma Bruna, Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol, que han conrat nombrosos premis gràcies al seu darrer àlbum, Jota de Morir, i el passat setembre varen omplir el Teatre Principal de Palma, arribaran a la Mobo per primera vegada com un dels grans noms del festival.

Reïna continua fent camí dins l’escena amb el seu nou disc, Retirada a Temps, que ha tornat a convèncer el públic i aquesta vegada expandint fronteres cap a terres catalanes. Després del seu primer disc, Arts Marcials, ara la banda de Manacor continua supurant qualitat i saber fer. Per això no podia faltar al cartell del festival Mobofest.

J. Bordoy és un dels artistes emergents sobre els quals s’ha de tenir un ull. Mallorquí establert a Madrid, Jose Bordoy ha llançat el seu primer EP, Summer to remember, quatre temes que ja destil·len el que pot ser aquest jove artista; indie rock amb essència seixantera, amb el seu virtuosisme a la guitarra i als teclats. Un artista que valdrà molt la pena conèixer al Mobofest 24.

Les entrades del Mobofest 24 continuen ara mateix a 39 euros per als tres dies fins a final d’existències o canvi de preu.