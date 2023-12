Es Baluard celebrarà el seu 20è aniversari amb deu exposicions i una aportació institucional de 2,3 milions d'euros

El patronat de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma ha aprovat el Pla d'Actuació del Museu del 2024, any en què es commemorarà el 20è aniversari del centre, que comptarà amb una aportació de les institucions de prop de 2,3 milions d'euros per a l'any vinent.

Per a 2023 s'han programat un total de deu projectes de producció pròpia que integren la programació d'exposicions que es desenvoluparan al llarg de 2024 en Es Baluard, gran part d'ells vinculats a la historiografia historicoartística balear, segons ha explicat el centre cultural i la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports.

La Col·lecció del Museu, amb motiu del 20è aniversari, serà objecte d'una primera lectura al voltant de corrents artístics desenvolupats des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.

A més, la creadora mallorquina Tonina Matamalas proposarà una intervenció artística sobre l'edifici basada en una aproximació al context històric de la localització del propi Museu, la muralla renaixentista, i la seva evolució.

En relació a la col·lecció i a partir del mes de juny, seguirà la recerca de Carles Guerra al voltant de les pràctiques artístiques definida des del context de la salut, en posar en qüestió la definició de 'norma'.

Les Balears es veuran reflectides des de diverses perspectives de recerca de quatre projectes expositius. Aquests són l'exposició al voltant de la figura de Katja Meiroswky --pintora lligada al Grup Eivissa 59--, la mostra que recull la presència del teòric i filòsof Walter Benjamin a l'illa, durant els anys 1932 i 1933, duta a terme per l'artista Gonzalo Elvira; la SIDA i el seu reflex en la creació artística realitzada en el context balear des de la dècada de 1980 fins a l'actualitat --que serà objecte del treball de recerca de Jesús Alcaide--, i la instal·lació de Lluís Vecina, des de la qual reflexionarà al voltant de la relació entre el fenomen turístic i la memòria històrica a l'illa de Mallorca, a la platja de Sa Coma en concret.

La programació inclourà les mostres de caràcter individual de tres creadores contemporànies, Ana Laura Aláez i Bel Fullana --les dues vinculades a Mallorca--, i Kimsooja, artista internacional.

Aláez és una reconeguda creadora multidisciplinària que resideix a l'illa des de 2010 i presentarà una obra de nova creació vinculada amb Mallorca. Per part seva, Fullana exposarà de manera individual, per primera vegada en Es Baluard, amb un projecte específic de caràcter escultòric com a punt d'inflexió en la seva trajectòria artística vinculada a la pintura.

L'artista sud-coreana Kimsooja serà objecte d'una revisió de la seva trajectòria artística en la qual serà la seva primera exposició institucional a les Balears.

Al mateix temps, el museu treballarà amb centres educatius, famílies, nins, joves, gent gran i col·lectius socials, entre altres; en fer del centre cultural un lloc per a «l'aprenentatge, la recerca i el gaudi, cada vegada més accessible, sostenible i solidari, com no pot ser d'una altra forma».

Tendrà especial rellevància el 20è aniversari del Museu, per a oferir «un ampli ventall» de propostes dirigides a totes les edats i perfils, per incloure i compartir amb tota la ciutadania aquest any de celebració. A més, s'iniciarà un programa de visites guiades gratuïtes a la col·lecció del Museu i als seus espais.

Quant a la comunicació, es treballarà «intensament» per a connectar Es Baluard amb la ciutadania, amb campanyes específiques de comunicació, xarxes socials, 'publitrameses' i, sobretot, enfortir la web del Museu que es renovarà per a millorar-la, fer-la més accessible i adaptada als nous usos socials.

Pel que fa al pressupost, el museu comptarà amb més de 580.000 euros de recursos propis previstos, la qual cosa suposa un increment de l'11 per cent en relació a 2023.

D'altra banda, la suma d'aportacions institucionals per a 2024 serà de gairebé 2,3 milions d'euros, dels quals el Govern aportarà 870.000 euros, el Consell de Mallorca aportarà 750.000 euros, l'Ajuntament de Palma aportarà 625.000 euros i el Ministeri de Cultura i Esports aportarà 50.000 euros.

La presidenta del Govern i presidenta del patronat, Marga Prohens, ha destacat la «il·lusió mostrada» pel Patronat que pel seu 20 aniversari «ha d'iniciar una nova era en el museu de referència d'art contemporani en tot el Mediterrani». «L'objectiu és tornar a acostar Es Baluard a tots els ciutadans, perquè el sentin com a seu», ha remarcat.