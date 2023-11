‘El crestall rost’ de Robert Graves, la poesia com un lligam entre la muntanya i l’amor

El divendres 24 de novembre, a les 19 hores, gaudírem de la primera tertúlia poètica de la nova etapa de l’equip que ha agafat el relleu a Kinesdues. Ens referim al grup format per Àngels Cardona, Damià Rotger, Aina Ferrer i Miquel Àngel Lladó, tot i que aquest darrer per coincidència amb altres actes no hi pogué assistir.

Com havíem anunciat dies abans a dBalears, el llibre triat va ser El crestall rost. Poemes de muntanya de Robert Graves (Nova Editorial Moll, Balenguera, 2023), traduït pel professor Eduard Moyà.

Damià Rotger agafà inicialment la paraula per introduir-nos a la tertúlia. I entre altres coses, destacà, a més de la poesia de Graves, la qualitat del pròleg d’El crestall rost, redactat pel mateix traductor dels poemes, Eduard Moyà. Rotger ens explicà que constitueix, sens dubte, un assaig que amb algunes ampliacions podria publicar-se de manera independent. Posteriorment, prengué el relleu el traductor del poemari per explicar-nos i transmetre’ns, amb passió i claredat, els seus coneixements sobre la figura de Robert Graves. Ens explicà que al llibre trobarem la manera com entén la poesia, que no és altra cosa que un lligam entre la muntanya i l’amor, és a dir, l’amor a una persona, però també l’amor a la muntanya. Tot i que Robert Graves es va criar a Gal·les, quan descobrí Deià s’hi va quedar i allà roman enterrat.

Eduard Moyà ens va fer un repàs de Robert Graves i de les circumstàncies que l’envoltaren, com l’experiència traumàtica de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Arribà a Mallora el 1929 escapant d’un context britànic al qual no pertanyia i es refugià al paisatge de la Serra de Tramuntana, amb la idea de retornar a una vida més tranquil·la i essencial. Cal recordar que les muntanyes de la poesia de Graves són físiques i també mentals, com diu al pròleg Moyà: «I és, precisament, en la conjunció entre l’interior del caminant i l’exterior de les penyes on el poeta troba un paralel·lisme entre el viatge de l’amant i el trajecte del muntanyenc. Tots dos recorren un itinerari ple de perills moguts pel desig». Com veis, el pròleg és una joia, que com hem dit abans, ens convida a llegir i entendre el pensament de Graves.

Durant la tertúlia s’hi llegiren poemes (fins i tot en anglès) i es proposaren algunes qüestions. Va ser interessant la pregunta sobre si Robert Graves devia conèixer els poetes de l’Escola Mallorquina, com Miquel Costa i Llobera o Joan Alcover. Eduard Moyà ens explicà que aquesta influència no creia que fos possible, perquè Robert Graves tenia coneixements escassos del català i no li constava que hi hagués versions angleses d’aquests autors en aquella època. Sigui com sigui, va deixar clar que ho investigaria i miraria d’aclarir-ho.

La tertúlia, evidentment, desenvolupà molts d’altres aspectes que forjaren la figura del gran poeta Robert Graves que, sens dubte, ajudaren a entendre’l millor, com la relació que establí entre la poesia, l’amor i les «muses». Recordem, per tancar la crònica, que Robert Graves és un dels grans escriptors en llengua anglesa del segle XX que nasqué a Wimbledon, dia 24 de juliol de 1895 i morí a Deià, dia 7 de desembre de 1985. Per tant, el mes que ve farà anys de la seva partida.

Des d’aquí donam l’enhorabona al nou equip de les tertúlies per continuar fent camí per la cultura i, no cal dir-ho, per la poesia, com a gènere no sempre comprès i minoritari, però que sempre hi és. La pròxima tertúlia, si no hi ha res de nou, serà el darrer divendres de gener de 2024, perquè per tradició mai no hi ha tertúlies el darrer divendres de desembre.

Referència: El crestall rost. Poemes de muntanya de Robert Graves. Traducció d’Eduard Moyà. Nova Editorial Moll. Balenguera (Mallorca 2023)