Neix 'L’Aferrada', la trobada de creadors de contingut digital en català

Els pròxims 25 i 26 de novembre se celebrarà a Palma (Teatre del Mar i Can Alcover) L’Aferrada, la nova trobada de creadors de contingut digital en català impulsada per l’Obra Cultural Balear (OCB). La participació a la trobada és lliure i gratuïta i requereix inscripció prèvia al web de l’esdeveniment.

L’Aferrada neix amb l’objectiu de ser un punt de connexió dels creadors de contingut digital i promoure la presència del català en l’àmbit digital. La gerent de l’Obra Cultural Balear, Francisca Niell, afegeix: «Aquest projecte és una aposta de l’OCB per promoure la presència del català en l’àmbit digital i donar suport al talent de les Illes».

Hi participaran tant creadors com empreses del sector i plataformes per crear sinergies i contribuir a impulsar la professionalització dels creadors de contingut digital, una indústria que es troba en un punt de màxima efervescència. De fet, els participants no només es podran trobar en un mateix espai, sinó que es facilitaran connexions entre ells a través de dinàmiques de networking entre, d’una banda, empreses i plataformes interessades a difondre els seus productes o serveis a través de creadors de contingut, i, de l’altra, creadors que volen professionalitzar-se i obtenir un rendiment econòmic de la seva feina.

L’Aferrada també vol ser espai d’aprenentatge per als creadors. És per això que es combinaran ponències de la mà d’experts i expertes en màrqueting digital, creació de comunitats, estratègies de professionalització i fins i tot SEO aplicat a la creació de contingut; taules rodones que comptaran amb professionals que es guanyen la vida a través de les xarxes i plataformes que treballen amb creadors de contingut; pòdcasts en directe i moments de distensió amb actuacions musicals.

En conjunt, passaran per L’Aferrada experts de la talla de Carles Ortet, Pedro Rojas, Eva Olivares, Arnau Sanz i Josep Moll de la Fuente, i creadors dels diferents territoris de parla catalana: Maria Vallespí, Antoni Guiscafré, Parisio, Clàudia Bunny, Can Putades i Loren Muñoz, entre d’altres.

L’Aferrada serà també un espai de presentació d’alguns dels darrers projectes més rellevants i innovadors del sector: EVA, la secció temàtica per als joves de 3Cat; jo.cat, de la Fundació.cat; AMIC NousTalents i AMIC Directes, els concurs per a joves creadors de continguts; Gamesports electrònics, el canal líder en contingut «gamer» en català; Poblet.info, la comunitat de creadors valencians, i la plataforma de micromecenatge L’Aixeta.

Laia Carrera, directora de L’Aferrada, explica: «L’Aferrada pretén impulsar la professionalització dels creadors de contingut digital i unir projectes i persones, possibles contractadors i contractats. És un espai per fer xarxa en un context tant de diversió com de projecció professional».

La primera edició de L’Aferrada compta amb el patrocini del Ministeri de Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals-3Cat (EVA), la Fundació.cat, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià; amb la col·laboració d’Estrella Damm, Vueling, la Fundació Deixalles i La Fera, i amb el suport dels mitjans de comunicació oficials IB3, Agència Catalana de Notícies, Agència Andorrana de Notícies, Diari La Veu del País Valencià, Ona Mediterrània i dBalears.

Es pot consultar el programa complet al web de l’esdeveniment (www.aferrada.cat).