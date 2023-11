Fermin Muguruza omplirà el Teatre de Manacor amb el seu documental reivindicatiu

Queden poques localitats a la venda, les darreres abans que Fermin Muguruza pengi el cartell de 'complet' aquest dijous, 16 de novembre, al Teatre de Manacor, on hi presenta el documental 'Bidasoa 2018-2023' amb una sessió que inclourà un col·loqui posterior al visionat del film.

La sessió consistirà en la projecció del documental i un col·loqui amb Fermin Muguruza. S'iniciarà a les 19.00 i es farà a la sala major del Teatre de Manacor. Es poden adquirir les entrades aquí.

'Bidasoa 2018-2023'

El control policial i tancament de la frontera natural pirinenca atlàntica del riu Bidasoa que va imposar França en l'estiu de 2018 per a evitar l'entrada dels immigrants en trànsit cap a la resta de països europeus, va provocar 10 morts en un sol any. Aquest documental recorda aquelles persones que hi varen perdre la vida; en recupera els noms, edats, travessies i somnis, i dona a conèixer així les històries personals tapades sistemàticament per les fredes xifres de morts. A més, dona veu i posa rostre també a diverses activistes, a un costat i a l'altre del riu, com a representants de les associacions Harrera Sarea (Xarxa d'acolliment) i Bidasoa Etorkinekin (El Bidasoa amb els migrants).

Fermin Muguruza (Irun, 1963). Músic, productor musical i director de cine. Amb les seves bandes Kortatu, Negu Gorriak i després en solitari, ha definit bona part de la història de l'anomenat rock radikal basc, i s'ha convertit amb dret propi en una de les figures internacionals més reconegudes dins el món del punk o el rock de mestissatge, fusionant el hip hop amb ska, funk, drum and bass, reggae o els ritmes llatins. L'any 2009 va començar la seva carrera com a director cinematogràfic amb pel·lícules on el caire polític i el musical són inseparables. Posteriorment va fundar la seva pròpia productora, Talka Records & Films, on ha treballat com a director, guionista, productor i creador de bandes sonores, i ha donat forma a una obra de forta coherència i diversitat amb títols com Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina (2009), Next Music Station: Morocco (2011), Zuloak (2012), No more tour (2013), Nola? Irun Meets New Orleans (2015), Black is Beltza (2018) o Black is Beltza II: Ainhoa (2022). Bidasoa 2018-2023 (2023) és la seva darrera pel·lícula i acaba de ser estrenada fa poques setmanes al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.