Es presenta el llibre 'Escriure la Serra, mirades contemporànies sobre un territori'

L'associació Tramuntana XXI, amb la coordinació de l'escriptor i soci fundador de l'entitat Miquel Rayó, presenta aquest dijous, 16 de novembre, a les 18 hores, a Raixa, el llibre Escriure la Serra. Mirades contemporànies sobre un territori, un recull de textos de set autors sobre les seves visions de la Serra de Tramuntana. Els autors participants són Pere Antoni Pons, Aina Riera Serra, Lucia Pietrelli, Pau Vadell i Vallbona, Miquel Àngel Adrover, Sara Rivera Martorell i Cecília Navarro. Al projecte col·laboren també l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Fundació Mallorca Literària i el PEN Català. Per a la impressió del llibre, s'ha comptat amb el suport del Consell de Mallorca.

El llibre es fruit d'un projecte de creació literària que té per objectiu reflexionar sobre aquest territori i explorar noves narratives i poètiques en contraposició, i en diàleg, amb la visió més clàssica d’autors com Costa i Llobera, Alcover, Riber, Rosselló de Son Forteza, Porcel, Janer Manila, etc.

A la presentació els autors llegiran fragments dels seus textos. Al final de l'acte hi haurà una intervenció musical de Júlia Colom i es lliurarà un exemplar del llibre als assistents.

L'aforament és limitat i la inscripció s'ha de fer a través de la web de Tramuntana XXI www.tramuntanaXXI.com/agenda