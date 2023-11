Dues noves ressenyes de Pere Joan Martorell: 'Centaures i rossinyols' de Lluís Calvo i 'Naturalesa' de Ralph Waldo Emerson

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell publica, aquest cap de setmana, dues noves ressenyes a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

D'una banda, Martorell ens ofereix la lectura crítica del llibre 'Centaures i rossinyols' de Lluís Calvo publicat per Edicions del Buc, aquest 2023. Jaume C. Pons Alorda en signa l'epíleg d'un llibre del qual el crític literari ens explica que conté uns poemes «durs, directes i colpidors com una coça al fetge» que «van obrint pas cap a zones més benignes, on el paisatge i la naturalesa cobren un protagonisme essencial.»

D'altra banda, Martorell ens ofereix una ressenya del volum titulat 'Naturalesa' de Ralph Waldo Emerson. Un llibre amb traducció de Teresa Bauzà Bosch i fotografies de Nofre Fuster, editat per Quid Pro Quo, enguany. Una obra «amarada de pensament i poesia».