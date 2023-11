La UIB acull un congrés internacional dedicat a la llengua i la cultura catalanes

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acull el congrés anual de l'Anglo-Catalan Society, que es farà a l'edifici Sa Riera els dies 10 i 11 de novembre. Hi participaran més de 50 investigadors d'arreu d'Europa estudiosos de la llengua i la cultura catalanes que es reuniran a Palma per tractar temes relacionats amb la llengua, la història, la literatura i la sociologia dels Països Catalans.

Activitats destacades

Divendres 10 de novembre, a les 17 hores. Homenatge a Vicent Salvador (1951-2023), catedràtic de la Universitat Jaume I de Castelló. Sala d'actes de Sa Riera.

Divendres 10 de novembre, a les 19.30 hores. Sessió «Glosa i poesia», amb els poetes Glòria Julià Estelrich, Joan Tomàs Martínez Grimalt i Laura Torres Bauzà i els glosadors Miquel Àngel Adrover, Maribel Servera i Mateu Xurí. Sala d'actes de Sa Riera.

Dissabte 11 de novembre, a les 18.30 hores. Lectura poètica en memòria del poeta mallorquí Joan Manuel Pérez Pinya (1963-2022). Sala d'actes de Sa Riera.

El congrés l'organitzen conjuntament l'Anglo-Catalan Society i el grup de recerca en Literatura Contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC) de la UIB, amb el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta i del projecte de recerca sobre poesia i afectes PoAf, i amb el patrocini de l'Institut Ramon Llull.

L'Anglo-Catalan Society es va fundar l'any 1954 a Oxford. Una de les seves funcions principals és promoure els estudis de catalanística i establir relacions amb altres societats internacionals d'estudis catalans i amb universitats on s'ensenya català. Cada any organitza un congrés que té lloc, de manera alterna, en una universitat del Regne Unit i en una dels Països Catalans. Per la seva tasca ha rebut el premi Ramon Llull (1986) i la Creu de Sant Jordi (1992).