Biel Mesquida amb 'Passes per Palma' i Tomeu Canyelles amb 'Tacats de desig' varen transportar els presents a l'Espai Passatemps a una altra època

Passaven uns minuts de les vint hores d'aquest dilluns, 6 de novembre, quan a l'Espai Passatemps, Santa Maria del Camí, va començar la presentació conjunta dels darrers llibres de dos autors residents en aquest municipi: 'Passes per Palma', de Biel Mesquida; amb fotografies de Jean Marie del Moral, editat per Edicions Vibop; i 'Tacats de desig. Oci i erotisme a les Illes Balears (1940-1980)', de Tomeu Canyelles; editat per l'editorial Lleonard Muntaner. La periodista Cati Moyà Pons va conversar amb tots tres sobre els seus llibres.

Al llarg d'una interessant i dinàmica presentació, Cati Moyà els va anar preguntant alternativament, no sense abans comentar que: «És un honor per a mi conduir aquesta presentació amb tres homenots de la cultura i de dos llibrots, un llibre preciós recorrent la infantesa i la joventut d'en Biel amb els seus ulls, i la sensualitat de les imatges de Jean Marie; i un altre fascinant, trescant per l'erotisme de les Illes Balears, durant el franquisme i la transició, explorat per en Tomeu. Tots dos llibres protagonitzats per dones molt lúcides».

Biel Mesquida i Amengual, poeta, biòleg, crític i lector, mai no havia escrit un text tan memorialístic. Per primera vegada s'obre al lector parlant dels seus íntims i de moments fonamentals i decisius en la seva formació cultural i sentimental. Va començar dient: «El municipi és allò que ens uneix a tots els ciutadans. Palma, per a mi, és un dels meus pobles de la meva infantesa i adolescència, un espai de llibertat i aires urbans».

Mesquida va afegir: «'Passes per Palma' no és una guia turística, sinó una espècie de dietari escrit en el present amb material del passat, dels anys cinquanta i seixanta, que ara són vius per una societat que no estima el patrimoni, una societat gentrificada. Gentrificació que està lligada a la destrucció dels barris, al capitalisme i a la corrupció. Una societat mediocre i usurera contra la qual aquest llibre lluita. Veig 'Passes per Palma' com un calidoscopi, els lectors m'ho han confirmat, amb la relectura els fragments s'il·luminen». Mesquida també va narrar els fets esdevinguts amb el seu llibre 'L’adolescent de sal', escrit l'any 1973 i que va ser censurat per la dictadura franquista.

Jean Marie del Moral, fotògraf, completa amb la seva càmera i la seva mirada original el relat de Biel Mesquida. Va explicar: «La fotografia té un punt de misteri i un de silenci, reprodueix el que mires i com ho mires. La fotografia atura el temps, un moment que ha passat i ja no tornarà. Les fotografies de 'Passes per Palma' mostren detalls subconscients del viatge interior d'en Biel, el seu és un llibre de memòries i no de nostàlgies. Les fotografies també són memòries. El text d'en Biel té un punt cinematogràfic, el reflex d'una societat en un moment determinat».

Del Moral, fill d'exiliats republicans, va compartir el seu primer record a Mallorca: «Va ser l'any 1978, per a un retrat de Joan Miró. Aquella Palma era totalment diferent de la d'avui. Aquest món l'hem de combatre, però també s'ha d'acceptar. Estam perdent la memòria com a col·lectiu. Necessitem el present, el passat i somniar amb el futur».

Tomeu Canyelles Canyelles, historiador, investigador, músic i comunicador, amb 'Tacats de desig. Oci i erotisme a les Illes Balears (1940-1980)' obre una primera panoràmica per la qual transiten vertiginosament capellans, strippers, empresaris i vedets; una història col·lectiva, plena de friccions i transgressions que tracta de suggerir-nos que, potser, l'oci i l'erotisme han estat uns mecanismes fonamentals tant en l'exploració de les llibertats com l'autoconeixement de la nostra pròpia societat.

Canyelles va dir: «A 'Tacats de desig' intent reconstruir aquesta part de la història contemporània amb respecte perquè tothom pugui treure'n les conclusions. Amb l'objectiu de reviure un període del qual no tenim gaire informació, i és fonamental conèixer aquesta memòria perduda. Hi ha una obsessió per documentar la fragilitat d'aquests espais d'oci, i una recerca dins l'erotisme per donar veu a moltes dones i homes que començaven a fer coses revolucionàries i transgressores. Majoritàriament és protagonitzat per dones. Un dels objectius del llibre ha estat dignificar la memòria d'aquestes persones. En els anys setanta la moralitat del franquisme va començar a diluir-se. Ara sabem que va passar».

I com no podia ser d'una altra manera, l'acte va concloure amb la veu viva i potent de Biel Mesquida, que va delectar tots els presents llegint el capítol 'Un vespre inoblidable', el qual narra la seva anada al passeig Marítim, amb la seva padrina Joana, per veure l'arribada de la seva actriu i la seva cantant estimadíssimes.