Un total de 10.550 persones han assistit als concerts de la vuitena edició de 'Fira B! Música'

Els organitzadors de l'esdeveniment han explicat aquest dimarts en un comunicat que s'han duit a terme, del 2 al 4 de novembre, 50 concerts gratuïts, per a tots els públics, en els escenaris de l'Aljub d'Es Baluard Museu d'Art Contemporani, ses Voltes, i en el teatre municipal Mar i Terra.

En aquest sentit, el programa ha inclòs concerts de gèneres musicals molt variats com a jazz, pop, rock, indie, músiques d'arrel, clàssica i electrònica. A més, hi ha hagut representació de totes les Illes i de formacions del territori nacional i internacional.

També han tocat grups musicals procedents de països com Portugal, Lituània, Ucraïna, Països Baixos, el Regne Unit, Romania, Itàlia, Alemanya i República Txeca.

Segons el director del Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, «el talent d'aquesta edició no ha defraudat al públic. La majoria de concerts han penjat el cartell d'entrades esgotades, una clara mostra que el públic balear reclama i valora iniciatives com aquesta».

En el marc de les Jornades Professionals de Música, també celebrades en el Teatre Mar i Terra, s'han organitzat 30 activitats que han comptat amb la presència de 365 artistes i professionals. L'objectiu d'aquestes ha estat fomentar la promoció exterior dels artistes de les Balears, a nivell autonòmic, nacional i internacional.

Enguany els ponents han estat programadors de festivals, fires i sales molt destacades, com a Primavera Sound, BBK i Mallorca Live Festival, entre d'altres; professionals del sector; discogràfiques; artistes que han fet gires per tot el món; agents que han treballat amb artistes en àmbits internacionals, així com supervisors musicals de llarga trajectòria.

Així mateix, durant la fira s'ha presentat el Catàleg Jazz Espanya, amb dues mostres, una de Pere Navarro i una altra de Moisès P. Sánchez, i anunciat els guanyadors del premi Pop Rock 2023 de l'Ajuntament de Palma.