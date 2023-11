[ÀUDIO] Aquests són els finalistes del XVI Premi Miquel Martí i Pol

El jurat del XVI Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura, patrocinat pel Celler Vall-Llach, ha nominat com a finalistes cinc autors de musicacions poètiques en català triats d'entre un total de 300 cançons publicades en qualsevol format el darrer any i entre els temes inèdits presentats al certamen. La tria ha estat:

'Desolació' de Joan Fuster, a càrrec de Coloma Bertran i Lia Sampai

'Els dies antics' de Ponç Pons,a càrrec de Guiem Soldevila

'Rostoll' de Josep Vallverdú, a càrrec de Jordi Montañez

'La inutilitat' de Damià Huguet, a càrrec de Mar Grimalt

'Flor de nit' de Joan Josep Camacho, a càrrec de Mar Pujol + Bruna González

En el període de la convocatòria 2022-23 s’han presentat i enregistrat almenys 300 adaptacions de poemes en català. Els poetes més musicats han estat Gabriel Ferrater i Víctor Català (15 cançons cadascun), i Joan Fuster (14), a més de poetes com Sebastià Coll, Josep Vallverdú, Eduard Marco, Felícia Fuster i Jacint Verdaguer. El Premi Miquel Martí i Pol s’atorga anualment a la millor poesia musicada en català publicada el darrer any –del 12 de setembre del 2022 a l’11 de setembre del 2023–, o a les composicions inèdites presentades al certamen.

El jurat –presidit per Lluís Llach i integrat per l'actriu i rapsoda Sílvia Bel; el poeta, rapsoda i promotor Eduard Escoffet; el sommelier de Can Roca, Josep Roca, la gestora cultural i directora de Mallorca Literària Carme Castells, l'enòleg i copropietari del Celler Vall-Llach Albert Costa, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau– presentarà un acte amb l'escolta pública de les cinc cançons finalistes i la proclamació del guanyador el dimarts 14 de novembre, que rebrà un guardó dotat amb 5.000 euros i una escultura de Josep Bofill. A més, enguany també s’inclourà un guardó accèssit Ramon Muntaner, en record del cantautor i membre del jurat, que va ser director de l'SGAE a Catalunya.