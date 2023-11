[VÍDEO] Valtònyc reapareix en un escenari per a interpretar una cançó al costat de Zoo

Josep Miquel Arenas, més conegut amb el nom artístic de Valtònyc, ha tornat a aparèixer en un escenari després del seu retorn del seu llarg exili. Ho ha fet aquest dissabte a la nit en un concert de Zoo celebrat a Girona.

Valtònyc ha pujat a l'escenari convidat per Panxo, cantant del grup valencià, i ha aprofitat per a demanar l'alliberament del raper Pablo Hasél, per donar suport a la causa palestina i «per tornar a dir 'puta Espanya' dalt d'un escenari». Els dos cantats han interpretat la cançó 'Estiu' i s'han sentit crits d'independència.

Aquest diumenge es compleix una setmana del retorn de Valtònyc del seu llarg exili. El retorn ha estat possible perquè la condemna de més de tres anys de presó ha prescrit. El raper mallorquí va ser condemnat per «enaltiment del terrorisme» i «injuries a la corona» per les lletres de les seves cançons. Ara ja torna a ser un home lliure. Amb tot, dia 21 d'aquest mes s'enfrontarà a un nou judici.

Girona, capital dels Països Catalans. Gràcies! https://t.co/OTugm1FUvG — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) November 5, 2023