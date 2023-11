'Del nom de les illes' és la nova contribució de Jordi Vidal a Ploma.cat

Jordi Vidal i Reynés publica un article titulat 'Del nom de les illes' a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, on ressenya el nou llibre del P. Josep Amengual i Batle (Biniali, 1938) editat per l’editorial Documenta Balear, 'Gimnèsies, Pitiüses i Balears. Maiorica i Minorica'.

Amengual, membre de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors, prevere, teòleg, professor i historiador, ha publicat aquest 2023, en el marc de la col·lecció Menjavents de l’editorial Documenta Balear, Gimnèsies, Pitiüses i Balears. Maiorica i Minorica, un tractat de nesonímia.

«Gràcies a la lectura d’aquest llibre podrem conèixer l’origen de topònims d’ús freqüent i fins i tot oficials com són Balears, Pitiüses, Mallorca, Menorca, Eivissa i Cabrera, noms de ciutats com Palma, Pollentia, Maó, i també noms que s’han perdut a nivell col·loquial, com Gimnèsies (Mallorca i Menorca), Nura (Menorca) i Iamona (actual Ciutadella)», ens explica Vidal.