El Festival de Poesia de la Mediterrània celebra 25 anys al Teatre Principal de Palma amb un recital poètic internacional

El Consell de Mallorca presenta el Festival de Poesia de la Mediterrània, que compleix enguany 25 anys, i ho celebra aquest dimarts, 24 d’octubre, al Teatre Principal de Palma amb un recital de poesia en el qual participen nou autors internacionals.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que l’objectiu d’aquesta edició és «la projecció social de la creació literària dels poetes de les Illes Balears i de llengües i cultures diverses, com són el castellà, català, eusquera, gallec, portuguès i francès». És per això que el Festival de Poesia de la Mediterrània es converteix en un dels mostradors literaris amb més visibilitat de la programació cultural de les Illes.

El Festival ha estat programat el mes de març, per a celebrar el Dia Mundial de la Poesia, i ara, a finals del mes d’octubre i novembre, amb l’arribada dels poetes participants i amb l’organització d’altres activitats, com converses poètiques i espectacles de dansa i de cant.

L’esdeveniment commemora enguany el record de Jaume Vidal Alcover, que va néixer fa 100 anys a Manacor, i a Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, un clàssic de la poesia barroca, mort fa 400 anys, que va ser perseguit per la Inquisició pel contingut eròtic de les seves obres.

El director del festival, Biel Mesquida, ha detallat qui són els poetes que participen en aquesta edició. Són set dones i tres homes molt diferents, amb diverses escriptures, tota casta d’edats i que representen un panorama molt ampli i eclèctic de la poesia actual.

Els autors són: Miren Agur Meabe (en eusquera), Filipa Leal (en portuguès), Yolanda Castaño (en gallec), Antonio Colinas (en castellà), Jèssica Ferrer (en català), Mireille Gansel (en francès), Joan Tomàs Martínez (en català), Ruth Miguel (en castellà), Llucia Palliser (en català), i Joan Todó (en català).