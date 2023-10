Es Gremi celebra els seus 20 anys de vida amb un festival de dos dies de concerts

Es Gremi Centre Musical celebra enguany els seus 20 anys de vida. I ho fa amb el festival Es Gremi Sounds 2023, dos dies plens de concerts que encisaran els amants de la música en directe. Els concerts seran els pròxims dies 17 i 18 de novembre a la sala situada al Polígon de son Castelló.

Segons ha recordat Es Gremi aquest dissabte, durant aquests 20 anys han passat pels seus locals d'assaig i escenaris més de 50.000 artistes. A més, s'hi han format a l'Escola de Música més de 400 alumnes en només 3 anys d'existència.

També s'han servit més de 350.000 menjars en el seu Cafè Club, l'epicentre de la comunitat musical. S'han viscut, a les seves 3 sales, més de 10.000 directes i han passat pels seus 4.500 m2 més de 2 milions de persones. «A tots i totes, gràcies per aquests 20 anys de música en directe!», han expressat des d'Es Gremi.

El cartell del festival Es Gremi Sounds 2023 és el següent:

Divendres 17 de novembre (Sala 1 + Sala 2): Iván Ferreiro, Bum Motion Club, El Día Eléctrico, Ritual Nepal i Jager&Levante DJset.

Divendres 17 de novembre (Sala 3): Alizzz i VGomez.

Dissabte 18 de novembre (Sala 1 + Sala 2): Siloé, Niños Luchando, Monteperdido, Tres Piezas i Notodoesindie DJset.

Ja es poden aconseguir les entrades per als dos dies a la sala Es Gremi. A més s'han activat 2 abonaments, un per a gaudir del divendres complet i un altre per a poder veure els concerts del divendres i el dissabte.