Biel Mesquida presenta 'Passes per Palma' a Can Balaguer

El llibre 'Passes per Palma' de Biel Mesquida, amb fotografies de Jean Marie del Moral, editat per VIBOP Edicions, es presenta a Can Balaguer, carrer Unió, 5, de Palma.

L'acte de presentació serà el proper dimecres, 18 d'octubre, a les 19.00 hores i hi participaran l'autor i el fotògraf a més a més de Montserrat Serra, l'editora.

Des de l'editorial expliquen que «Biel Mesquida no havia escrit mai abans un text tan memorialístic. Per primera vegada s'obre al lector parlant dels seus íntims i de moments fonamentals i decisius en la seva formació cultural i sentimental. Ens ofereix, doncs, un relat de gran nivell que Jean Marie del Moral completa amb la seva càmera i la seva mirada original».